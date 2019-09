Bra, appello per conservare l'insegna del bar pasticceria Arpino

I ricordi di una città e della sua gente vanno difesi. Soprattutto quelli legati ai locali che hanno tante storie da raccontare. Parte da Facebook un appello a conservare intatta la memoria di un'insegna, che a Bra è più di un'insegna.

Stiamo parlando del bar pasticceria Arpino, un'istituzione cittadina, che evoca orgoglio e spirito di appartenenza. All'orizzonte un cambio di gestione e la possibilità che i ricordi di tante generazioni di braidesi, che sono passate dal locale della centralissima via Cavour, siano cancellati con un colpo di spugna. Un dramma.

A scongiurare tutto questo, il post di Ugo Minini a sensibilizzare il popolo social sulle sorti di un patrimonio cittadino che non è solo fatto di mura e di mattoni, bensì di anima e cuore.

"I cambi di gestione nei pubblici esercizi sono inevitabili. Tuttavia nel cambio che si profila per la pasticceria Arpino, forse dovremmo tutti chiedere (anche con questo post) che si salvaguardi un pezzetto della nostra storia.

Il nome ARPINO non fa riferimento allo scrittore, ma al di lui fratello, il sommo pasticciere Carlo, maestro delle galuperie che sono anch'esse un vanto della città.

QUELLA INSEGNA DEVE RIMANERE. Con la moral suasion del Comune, con un accordo del proprietario, con il nuovo gestore, con una voce importante che arrivi da noi braidesi. Forza!

(è una mia iniziativa personale che non impegna nessuno)".



Perché forse l'Arpino quei lunghi anni di vita non li sente, ma siamo noi a sentirli: suoi e nostri.