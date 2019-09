Bra, conferma iridata per Emanuele Borello al contest internazionale di body painting in Corea del Sud (FOTO)

Bra sul podio iridato (di nuovo). Dopo il terzo posto al World Body Painting Festival di Klagenfurt, Emanuele Borello ha concesso il bis al contest internazionale disputato il 24 agosto a Daegu, in Corea del Sud. Uno show capace di affascinare il mondo con esibizioni fatte di mille colori e tutto ciò che può servire a vestire corpi nudi di pura arte.

Il 39enne braidese, esperto nell'uso dell'aerografo, ha conquistato la giuria e i migliaia di spettatori con un lavoro di grande impatto, interpretando il tema "Opera e Musical" con toni sgargianti e contenuti ispirati all'italianità più verace. "La mia interpretazione ha assunto il titolo 'Signore e signori benvenuti a teatro!'. È stata la celebrazione della commedia dell'arte e dell'Opera, nate e cresciute in Italia. Nella parte davanti della modella ho scelto di incorporare nel design i colori del nostro vessillo nazionale: verde, bianco e rosso".

Nel campo verde troviamo Giuseppe Verdi con i suoi capolavori "Rigoletto" e "Traviata". Sul lato opposto c'è il campo rosso per onorare Rossini, un altro magnifico compositore italiano, padre de "Il Barbiere di Siviglia" e "Guglielmo Tell". E infine, nel mezzo, "Madame Butterfly" di Puccini". Ha suscitato stupore, meraviglia ed emozione in chi si è imbattuto nell'opera di creazione italiana.

Vera e propria disciplina artistica, nel campo del body painting Borello è riconosciuto come uno dei migliori artisti a livello mondiale. Infatti, si è guadagnato sonori applausi e riconoscimenti anche in questa nuova esperienza, che si è conclusa il 25 agosto con le proclamazioni ufficiali. "Opera è un incredibile mix di diverse forme d'arte che vanno dalla musica e dai testi al design e ai costumi. Una festa vibrante e potente con i fan di tutto il mondo. Ho scelto di rappresentare la connessione di tutti questi diversi elementi usando il tasto Note sulla parte anteriore del corpo. A partire dalla parte inferiore delle gambe. ll direttore d'orchestra dà il tono alla sinfonia che percorre tutto il modello, celebrando i primi incredibili strumenti musicali, come il piano e il violino, poi cantanti lirici di fama mondiale del calibro di Luciano Pavarotti. Mentre il tasto Note si sviluppa verso il copricapo, abbracciato dallo sfondo mozzafiato dei balconi del teatro, ci dirigiamo verso l'altra forma d'arte più contemporanea, ma spettacolare come Opera: Musicals. Le stelle e le strisce ci portano al suo luogo di nascita: l'America. All'improvviso "showtime" e siamo in scena a Broadway! Una sbalorditiva sensazione di elettricità ci avvolge, mentre guardiamo con stupore Pinkerton, Cats, The Blues Brothers, Mary Poppins, ma anche The Lion King!".

Il finale è da standing ovation, con la cantante e modella Laura Siccardi, recentemente diplomata alla Scuola di musica italiana, che si è esibita dal vivo, cantando Memory, tratto dal musical Cats.

"Sono giunto terzo, ma ero da solo contro team di due artisti su ogni modella, per cui sono iper soddisfatto", ci spiega Borello, che ci tiene a ricordare le sue origini di Verzuolo. Prima di lui si sono piazzati solo Alex Hansen, brasiliano che vive con la compagna Giusy Campolungo nelle Marche, mentre la seconda posizione è andata alla coreana Kim So Hyun, che ha tenuto alta la bandiera della nazione ospitante.

Team vincenti che hanno saputo emozionare, insieme ad altri circa150 concorrenti, una platea che ha potuto godere del loro talento. Perché per Emanuele l'arte è una vera e propria vocazione, uno strumento a cui non può rinunciare.

"La passione per il colore, dopo lo stop forzato a causa della mia schiena, che mi costrinse a chiudere la mia ditta di dipinti e restauro, mi spinse a cercare qualcosa di nuovo. Sui social avevo trovato la richiesta di una bodypainter che cercava un assistente per una gara. Ho risposto all'annuncio e ci siamo classificati quarti ai campionati europei. La mia avventura è iniziata così nel 2015 ed è proseguita da solo con la partecipazione a gare in cui ho cercato di portare la mia tecnica pittorica sui corpi, interpretando temi e imparando ad usare nuovi colori e materiali come l'aerografo. Imparare e fare cose nuove mi dà sempre grandi stimoli".

Vedere per credere su Facebook alla pagina Emanuele Borello bodypaint, oppure su Instagram all’indirizzo @emabodypaint. Il corpo statuario della modella, che ha dato vita alla sua creazione, è stato prontamente fotografato e condiviso: gli scatti lasciano senza fiato!