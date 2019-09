Bra, tutto pronto per il festival artistico e culturale "Youngs Expose Youngs 2019", targato "Velso Mucci"

L’Associazione "Il Fondaco", in collaborazione col Comune di Bra, a sostegno dei talenti in erba, dà spazio alla progettualità di due giovanissime amanti dell’arte.



Si tratta di Maria Mazzotta e Giulia Spada, ex allieve dell'Istututo Velso Mucci, che organizzano nel mese di settembre un festival d’incontri artistici/culturali nella sede di via Cuneo 18. Il festival YEY–Youngs Expose Youngs sarà un momento d’incontro tra giovani artisti, poeti e musicisti animati dal desiderio di far conoscere il proprio lavoro creativo, in quello stesso spazio dove da anni si tengono manifestazioni ed esposizioni di livello internazionale.

L’obiettivo del progetto è accendere i riflettori sulla scena creativa dei giovani del territorio, attraverso la costruzione di eventi e workshop, che avranno luogo per due settimane dal 7 al 21 settembre. Molti di loro sono stati tra i banchi della scuola braidese di via Craveri, rinomata per tutta una serie di indirizzi professionali, tra cui quello grafico. Di seguito il programma.



Il 7 settembre, alle ore 18, ci sarà l'inaugurazione della mostra di giovani artisti locali negli spazi de Il Fondaco in via Cuneo 18, a Bra (Lisa Alessio, Valentina Bracaletti, Claudia Di Martino, Elisa Milanesio, Elena Bonardo, Daniel Bongioanni, Vakantie Cisse, Carola Eirale, Perla Giraudo, Veronica Gresia, Laura Martina Jentgen, Victor Manole, Giulia Murgia, Marta Pionzo, Alessia Puli, Simona Tibaldi, Andrea Yokurama, Francesca Zampolini).

Nella stessa data, alle ore 21, è previsto il concerto di giovani musicisti locali (Jego, John Boy Walker and the Gibas, Lak, Davide Viberti, Voices and Lights) con intermezzi danzati (Elena Morino) nell'area braidese dei Giardini della Rocca, in piazza Spreitenbach.



Il 14 settembre, alle ore 16, Giornata dedicata alla poesia e alla scrittura creativa di giovani scrittori locali con traduzione simultanea in Lis e interpretazione delle letture presso i locali de Il Fondaco in via Cuneo 18, Bra (Cecilia Battiato, Aurora Fea, Federica Monchiero, Andrea Sartore).



Diversi laboratori artistici saranno effettuati sempre negli spazi de Il Fondaco dal 7 al 21 settembre, per bambini, giovani ed adulti.



La mostra sarà visitabile dal 7 al 21 settembre con orario 9.00/12.00 – 16.00/19.00, presso l'Associazione Il Fondaco di via Cuneo, 18 a Bra.



Maggiori dettagli visitando il sito e le pagine dell’associazione e del festival sui social.

www.ilfondaco.org, www.yeyyoungs.wix.com/youngs, il.fondaco.bra@gmail.com, yey.youngs@gmail.com.