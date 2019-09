Comodato trentennale al Comune: "Monchiero ora ha ufficialmente il suo belvedere"

A tre mesi dal suo insediamento, l’Amministrazione comunale di Monchiero annuncia il raggiungimento di un risultato cui il primo cittadino Riccardo Ghigo guarda con particolare soddisfazione.



A Monchiero Alto, nelle adiacenze di piazza Eso Peluzzi, esiste un’area verde che molti credevano di proprietà comunale, mentre da accertamenti effettuati presso il catasto tale panoramico balcone sulle sottostanti campagne è risultato in realtà appartenere a Carlo Scarampi del Cairo di Prunetto, ultimo erede della famiglia feudale che per secoli governò su queste colline e che ancora oggi è proprietaria del castello di Monforte.



Rintracciato non senza qualche difficoltà (residente a Torino, il discendente della nobile stirpe vive infatti da tempo in Germania), Carlo Scarampi si è dimostrato particolarmente disponibile, accogliendo con favore la proposta avanzata nei suoi confronti dal sindaco, dopo espressa deliberazione assunta dal Consiglio comunale lo scorso 12 agosto: la concessione al Comune di un comodato d’uso gratuito sull’area per un periodo di trent’anni.



Un passo particolarmente importante per la nuova Amministrazione, che aveva inserito tale obiettivo nel proprio programma di governo con l’obiettivo di fare del belvedere un punto di partenza per una migliore valorizzazione turistica del paese posto ai piedi delle Langhe.



Nell’ambito dell’accordo, siglato lo scorso sabato con una piccola cerimonia in municipio, è stato già definito un prezzo per l’eventuale futura acquisizione dell’area da parte del Comune.



Il Comune si è intanto formalmente impegnato a promuovere l’abbellimento della piazza, tramite la partecipazione a bandi europei, a effettuarvi le necessarie manutenzioni e a garantire che il sito, inserito nel Piano Regolatore Comunale come “area verde”, non potrà mai essere cementificato o asfaltato. E in ultimo lo stesso Municipio ha assunto formale impegno a intitolare lo spazio verde “Belvedere Alberto Scarampi del Cairo di Prunetto”, organizzando una cerimonia dedicata e apponendo in loco un’apposita insegna che ricordi la figura del padre di Carlo Scarampi, già proprietario del sito e molto affezionato a Monchiero..



“Oggi è davvero una bella giornata e sono felice per il risultato ottenuto – ha dichiarato il sindaco Ghigo –: uno degli impegni inseriti nella campagna elettorale dalla lista civica 'Collaborazione e Progresso' è stato rispettato e portato a termine. Tutto questo non è solo merito mio: è stato un lavoro sinergico di tutti i componenti della nostra Amministrazione, i quali sono abituati a confrontarsi apportando ognuno il proprio contributo".



Dallo stesso primo cittadino sono poi giunti ringraziamenti nei confronti del segretario comunale, dottoressa Silvia Bolmida, per la sua preziosa e continua collaborazione, agli assessori Filippo Costa e Mauro Bernocco, a tutti i consiglieri comunali e in modo particolare a Giovanni Boschis, a tutti i dipendenti comunali; agli architetti Marco Capra e Riccardo Borello, rispettivamente tecnici edilizia privata e pubblica.



"Il grazie più importante va a Carlo Scarampi del Cairo di Prunetto, perché ha condotto la trattativa con serietà, lealtà e collaborazione, con una sensibilità alla conservazione del territorio degna di un grande uomo”.