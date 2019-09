"Connessi ma complessi” invade you tube il brano di Mattia Fiore che mette a confronto un giovane del 2019 e uno del 1979 (VIDEO)

Dal giorno del lancio, il 17 agosto scorso, ad oggi sono già 2.500 le visualizzazioni su you tube di “Connessi ma complessi" il brano di Mattia Fiore, giovane autore sedicenne lagnaschese che frequenta lo scientifico Bodoni di Saluzzo e, da 10 anni, la Scuola di Alto perfezionamento musicale della città.

Nella canzone interpretata da Martina Borello, 16 anni, iscritta alla terza superiore dello stesso istituto e raccontata nel videoclip firmato da Edoardo Blua ( maturità nel giugno scorso al Soleri - Bertoni) il giovane autore mette a confronto le vite di due adolescenti, uno del 2019, interpretato dallo stesso Mattia e uno del 1979, interpretato da Elia Abbà.

“È il quinto brano che compongo e suono - afferma l’autore - ed è la prima volta che lo accompagno con un videoclip che aiuta a raccontarne le tematiche".

Sono quadri a confronto di vita quotidiana dei due coetanei separati da 4 decenni di vita: dalla colazione in famiglia alla scuola, al saluto tra amici: perennemente online oggi, con messaggi e immagini o emoticon, contrapposto a quello più fisico e personale del passato. Dal sequestro in classe del telefonino da parte dell’insegnante del 2019 a quello che avveniva 40 anni fa per il giornalino “Topolino” sbirciato da sotto il banco. E, se prima era la lettera scritta a mano e spedita in buca, ora è un allenato gioco di dita sul telefonino a portare aggiornamenti e appuntamenti.

"La realtà non è più certa schermata da un obiettivo, la virtualità ti cambia e cambia il tuo destino". Scrive Mattia nella canzone, ma sottolinea “il progetto non vuole essere una critica alla tecnologia, bensì uno spunto di riflessione per capire i danni che può farne un utilizzo eccessivo".

"E’ stata un'esperienza molto importante per me, mi ha permesso di vivere le emozioni di diventare attore per qualche giorno, di arricchire il messaggio della canzone e di impreziosirla molto. I feedback sono stati positivi, questo mi rende ancora più orgoglioso del lavoro svolto”.

La frase che ama maggiormente nel testo, evidenza la sua passione per la musica "anche se la vita continua a stare a galla, forse troppo spesso la dignità traballa, avremo sempre la colonna sonora dell'esistenza che verrà". La commenta facendone l’immagine simbolica del periodo storico che vive: “ in cui anche se in apparenza tutto sembra perfetto anche grazie ai social, interiormente la persona non è serena. Serenità che può essere recuperata tramite la musica, che ci può portare ad una perfezione anche interiore”.

Il giovane autore vanta già una ventina di lavori sulla piattaforma you tube per un totale di circa 44.000 visualizzazioni.

Il video ha coinvolto più di 20 persone tra attori e comparse ed è stato registrato tra Lagnasco, Saluzzo e Lemma. Oltre a Mattia, Martina, Elia, compaiono mamme e papà coinvolti nell’opera: Beatrice Rinaudo, Caterina Ferrari, Chiara Momberto, Elia Cortassa, Martina Dalmazzo, Matteo Sartirano, Samuel Duca, Simone Favaglioni, Stefano Blua, Corrado Quaranta, Luisella Isaia, Oscar Fiore, Monica Perona, Marisa Perona, Rosanna Ferrero, Sergio Catania, Piero Peirone".

Il giovane team ringrazia per la disponibilità delle location: Matteo Peirone del Gianet's Pub, Giancarlo Blua, Manuela Madala, Caterina Rinaudo, Marco Barbero, la scuola APM, il Comune di Lagnasco.