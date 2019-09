Dalla Chiesa: 37 anni fa la mafia uccise il Generale dei carabinieri nato a Saluzzo

Il 3 settembre 1982 il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa veniva assassinato, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, in via Isidoro Carini, a Palermo.

Nato a Saluzzo nel 1920, dedicò la sua vita all'Arma e al contrasto alla Mafia.

Questo il ricordo nel messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letto durante la cerimonia di commemorazione a Palermo: "Innovatore attento e lungimirante - scrive - il Generale Dalla Chiesa era mosso da una profonda fiducia nello Stato e nella sua capacità di sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e della legalità repubblicana, anche quelle più subdole e pervasive; rifiutava il mito dell'invincibilità della mafia così come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla violenza terroristica. La sua determinazione, sorretta da un profondo senso etico e istituzionale, si è tradotta in metodi di lavoro e modelli organizzativi originali, che hanno orientato il lavoro di successive generazioni di servitori dello Stato"

"L'assassinio Dalla Chiesa dopo l'assassinio Moro è certamente il delitto più grave della storia della Repubblica. Le carte di una sentenza giudiziaria sono di solito raggelanti. Le carte sulla vita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa rappresentano invece la certificazione drammatica e autorevole di verità finora negate, nascoste, manipolate". (Dalla sentenza-ordinanza del maxiprocesso 1985)