Giovane imprenditore albese si prende la scena del gossip sotto l'ombrellone

Poco avvezza a una notorietà che non sia legata ai miracoli delle sue imprese o alle fortune della sua enogastronomia d’eccellenza, la piazza albese ha accolto con una certa curiosità la notizia rimbalzata negli ultimi giorni sulle pagine delle più diffuse testate del gossip nazionalpopolare.



Coprotagonista del servizio di copertina pubblicato sul numero di "Chi" in edicola dal 28 agosto scorso è infatti un giovane imprenditore di casa nostra, Charley Vezza, erede della famiglia industriale cui fa capo l’Italgelatine di Santa Vittoria d’Alba, ma anche la Gufram, storico marchio di design da alcuni anni sbarcato ai piedi delle Langhe, e la cantina vinicola "L’Astemia Pentita", che tanto fece discutere anni addietro per la particolari soluzioni progettuali adottate per la realizzazione della sua cantina, nel cuore dei Cannubi, pregiato cru del Barolo.



Proprio alla conduzione della Gufram si dedicherebbe il giovane imprenditore, poco più che trentenne, finito sulla copertina del periodico Mondadori diretto da Alfonso Signorini – e da lì sotto i riflettori del colorato mondo del pettegolezzo patinato, più che mai attivo nella stagione delle spiagge e delle letture sotto l’ombrellone – quale nuovo compagno di Marica Pellegrinelli, 31enne modella e attrice bergamasca, nota a chi segua le cronache dello spettacolo per essere stata la compagna prima e poi la moglie del 55enne cantante Eros Ramazzotti: un’unione durata complessivamente dieci anni e dalla quale la coppia ha avuto anche due bambini, frutto di un sodalizio sentimentale interrottosi ufficialmente nel luglio scorso dopo alcuni mesi di insistenti voci.



Una separazione sancita da tanto di comunicato stampa, col quale i due avrebbero ripercorso i termini di una separazione arrivata di comune accordo al punto che, sulla spesso impietosa piazza dei social, il noto cantautore romano ha anche preso le difese dell’ormai ex moglie, oggetto di qualche invettiva di troppo specialmente dopo che la bellissima modella e il suo nuovo compagno albese sono stati immortalati insieme sulle spiagge di Ibiza, protagonisti di una storia d’amore sbocciata, secondo lo stesso settimanale, dopo che i due si erano conosciuti a una serata dell’ultima "Milano Design Week".