Rifiuti abbandonati a Villanova Mondovì: polemica sui social, amministrazione al lavoro per risolvere il problema

Nell'era del digitale, in cui l'apparenza conta più della sostanza, le fotografie possiedono un valore incommensurabile: immortalano il momento, lo veicolano al mondo, ne denudano ogni forma di riserbo.



Sempre più spesso sono utilizzare per denunciare situazioni di degrado pubblico: è quanto accaduto nelle scorse ore sul gruppo Facebook "Sei di Villanova se", sul quale sono comparse alcune istantanee che ritraggono aree verdi e strade della cittadina monregalese ricche di rifiuti abbandonati.



Un malcostume dilagante, che riguarda tanti Comuni italiani e al quale urge trovare un rimedio.



Esattamente quanto sta provando a fare l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì, come spiegano dal palazzo municipale: "Stiamo lavorando, di concerto con la polizia locale, all'individuazione di una soluzione che rappresenti una valida contromisura. Abbiamo alcune ipotesi in ballo, entro il mese di settembre decideremo come agire".



L'aiuto della tecnologia potrebbe rivelarsi decisivo: "La videosorveglianza è fondamentale al giorno d'oggi, senza dubbio. Istituire un registro civico di ecovolontari? Sì, è un'idea plausibile e che potremmo prendere in considerazione".