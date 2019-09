Sportabili Alba, quindici anni di impegno e una camminata per festeggiarli

SportABILI Alba Onlus Asd vi invita domenica 8 settembre a “SportABILI in Movimento”: la corsa/camminata non agonistica organizzata per festeggiare in modo sportivo i 15 anni di vita di associazione.



La manifestazione è aperta a tutti e avrà luogo a Roddi nella mattina di domenica con ritrovo e iscrizione dei partecipanti nel piazzale in via C. Cavallotto (nei pressi di Deltaterm Alba) e la partenza dal Lago San Vito di Roddi a 500 mt di distanza dalla zona delle iscrizioni.



Sono previsti due percorsi differenti: il primo di 9.5 km per i più allenati e il secondo di 2 km circa per chi vuole unirsi alla manifestazione e condividere la passione sportiva. Il percorso sarà principalmente pianeggiante su strada sterrata che costeggia il lungo Tanaro, nel tratto tra Roddi e Verduno.

Il programma di SportABILI in Movimento è il seguente: ritrovo e iscrizioni ore 8.30; partenza ore 10; arrivo, premiazioni e a seguire aperitivo a tutti gli iscritti.

Saranno consegnati ricchi pacchi gara agli iscritti e sarà consegnato il Trofeo Mercatò alla società col maggior numero di iscritti (min. 10).



La manifestazione di carattere ricreativo è approvata da Fidal Cuneo nella sezione delle corse non competitive. Al fine di agevolare l’organizzazione, per i gruppi numerosi, sopra i 10 partecipanti, è gradita la preiscrizione contattando la segreteria al 366/99.43.748 o scrivendo a info@sportabilialba.org.

La partecipazione è gratuita per i soci SportABILI e per tutti gli altri viene richiesto un contributo di 5 euro.



SportABILI in movimento è aperta proprio a tutti e ci si auspica la presenza di gruppi informali, gruppi podistici interessati, atleti di SportABILI Alba, famiglie, volontari e sostenitori, uniti dalla voglia di condividere una mattinata di sport e di festa. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Pam Mondovì Chiusa Pesio, col contributo di Fondazione Crc, il sostegno di Mercatò e il patrocinio del Comune di Verduno.