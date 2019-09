Un successo collettivo: terminato il restauro esterno della chiesa di San Giovanni Decollato a Piozzo

Con la fine di agosto sono stati completati i lavori di restauro esterno della chiesa di san Giovanni decollato (ex. Confraternita dei battuti neri) a Piozzo. L’intervento, iniziato nel mese di ottobre 2016, ha richiesto una lunga fase di progettazione e di ricerca fondi e ha coinvolto per la sua realizzazione qualificate imprese artigiane e professionisti del restauro che hanno operato sotto la guida della Soprintendenza belle arti e paesaggio.

L’intera riqualificazione del fabbricato si è potuta realizzare grazie al contributo economico della fondazione CRT (60.000€), della fondazione CRC (20.000€), del comune di Piozzo, della BAM, delle associazioni di volontariato, delle aziende presenti sul territorio e dei numerosissimi piozzesi che hanno aderito alla raccolta fondi destinata a tale scopo (complessivamente 30.000€).

La parrocchia di santo Stefano (che ha impegnato 70.000€ di risorse proprie) intende ringraziare sin d’ora tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati nella realizzazione del progetto ed organizzare per il mese di settembre un evento con tutte le “energie positive del territorio” per vivere assieme un momento di soddisfazione e gioia per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il programma dei festeggiamenti sarà definito nei prossimi giorni.