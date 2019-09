Escursionista cade nel vallone del Cavallo: tecnici del SASP della Valle Pesio sul posto

Nella serata di ieri (lunedì 2 settembre), poco prima delle 19, un’escursionista 40enne di Chiusa di Pesio è caduta nel bosco riportando un importante trauma ad un arto inferiore mentre si trovava nel vallone del Cavallo, sopra la Certosa di Pesio.

Non potendosi muovere ma trovandosi in compagnia e in un punto in cui vi è copertura telefonica ha chiamato i soccorsi; la centrale del 118 ha immediatamente allertato la stazione della Valle Pesio del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che l’ha raggiunta ad una quota di 1230 m circa.

I tecnici, verificata la situazione ed immobilizzata la signora su una barella, hanno fatto intervenire l’elisoccorso che l'ha verricellata a bordo e si è diretto verso l’ospedale di Cuneo, giusto prima che calasse la sera.