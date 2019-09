Ignoti invertono i segnali lungo il percorso del Tour Monviso Trail: primi atleti sviati, ma l’organizzazione interviene in tempo

A margine del Tour Monviso Trail, tenutosi domenica, con partenza e arrivo a Crissolo, l’organizzazione ha reso noto un episodio che ha rischiato di compromettere seriamente la buona riuscita dell’evento sportivo.

Durante la premiazione, lo speaker (e presidente della Podistica Valle Infernotto) Carlo Degiovanni, giunto alla classifica maschile del Tour Monviso Race (la gara “corta”, di 23 chilometri), ha raccontato quanto accaduto.

“Qualcuno – le sue parole – ha pensato bene non solo di spostare alcune delle trecento bandierine che segnalavano il percorso, ma addirittura di riposizionarle il senso contrario”.

Risultato: i primi atleti del Tour Monviso Race – negli ultimi chilometri della discesa finale - sono stati sviati fuori dal percorso ufficiale della manifestazione. Il disguido è durato pochi minuti, dal momento che i tantissimi volontari a presidio del percorso si sono accorti di quanto stava accadendo, riportando gli atleti sul percorso giusto e sistemando correttamente le bandierine.

“Il percorso della gara – ha ancora aggiunto Degiovanni – attraversa anche molti terreni utilizzati ad alpeggi, ma escludiamo categoricamente si tratti di un gesto attribuibile ai margari, dal momento che passiamo a parlare con ognuno di loro nei mesi precedenti al Trail e nelle fasi organizzative.

Organizzare eventi come questo in alta montagna, nel pieno rispetto dell’ambiente, comporta sforzi notevoli e questi episodi non fanno di certo piacere”.

Difficile sostenere se quanto accaduto sia oggetto di una bravata o di qualcuno che – invece – con dolo ha voluto deviare il percorso della manifestazione.