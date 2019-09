Ladri in azione nella piana di Roddi: rubati utensili edili e un furgone

Notte di lavoro, quella appena passata, per la banda di ladri che ha colpito nella zona industriale della piana di Roddi, facendo visita a due capannoni. Dopo l’ennesimo furto nella piana di Verduno, poco più di un mese fa, e il colpo grosso messo a segno il 19 agosto a Canale (ai danni di un magazzino della Protezione civile cittadina e della vicina sala prove), questa notte i malviventi si sono introdotti – indisturbati, visto che l’antifurto non è scattato – in un primo fabbricato dal quale hanno sottratto utensili edili e un furgone Citroën, le cui chiavi pare fossero a bordo del mezzo.

Quindi, oggetto delle attenzioni indesiderate è stato un secondo capannone, presso il quale è però suonato l’allarme: il pronto intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Alba ha messo in fuga i malviventi.

Vox populi: nella zona circola la voce che possa trattarsi degli stessi ladri dei colpi di Verduno e Canale, ma dalle forze dell’ordine non filtrano conferme a suffragio di questa tesi. Le indagini sono tuttora in corso.