Scontro fra due auto a Boves: feriti madre e figlio

Incidente - nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre - a Boves, in via Don Olivero.

Due automobili si sono scontrate e una delle due si è ribaltata nella via, a pochi metri dalle case.

Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno che stava camminando lungo la via, altrimenti il bilancio dell'incidente poteva essere molto più grave.

Sono rimasti lievemente feriti madre e figlio che si trovavano rispettivamnete alla guida e al lato passeggeri, della vettura che si è ribaltata.

Per mettere in sicurezza la strada e liberare madre e figlio, sono intervenuti i vigili del fuoco.