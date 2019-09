"Nuovi bandi per progetti di ricerca e sviluppo": un focus organizzato da Confindustria Cuneo

Un appuntamento da inserire in agenda per tutte le imprese che vogliono investire in progetti di Ricerca & Sviluppo e Innovazione: è l’incontro che si terrà mercoledì 11 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso la sede cuneese dell’Associazione, in Sala Michele Ferrero e darà il via ai nuovi grandi focus di Confindustria Cuneo dedicati alle imprese a partire dal mese di settembre.

Al centro dei lavori, una panoramica approfondita sui nuovi bandi di interesse per le imprese, le informazioni per partecipare con successo alle Misure regionali e nazionali e un’attenta disamina dei requisiti necessari per accedere.

“Il focus è aperto a PMI, Grandi Imprese, Reti di impresa - commenta Nicolò Cometto, responsabile Servizio finanziamenti e agevolazioni Confindustria Cuneo - e ha l’obiettivo di presentare, attraverso autorevoli relatori, le misure che la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno attivato in materia e rispondere ai quesiti che porranno le aziende. L’incontro si concentrerà sulle nuove opportunità per ottenere contributi a fondo perduto a sostegno delle spese sostenute”.

Interverranno l’ing. Paolo Fino, Head of Applied Science and Technologies Department del Politecnico di Torino, che presenterà le opportunità di collaborazione tra il Politecnico e le imprese piemontesi e l’ing. Paolo Dondo, Technology Manager del Polo MESAP, che delineerà i dettagli tecnici indispensabili affinché i progetti di ricerca e di sviluppo possano essere finanziati dai bandi regionali.

Tra gli altri, saranno presentati “il bando SC-UP”, la nuova misura a favore delle start-up innovative e, in anteprima, il bando Voucher Innovation Manager, di prossima apertura. L’incontro sarà moderato da Mauro Danna, Responsabile Area Relazioni Esterne e Organizzazione di Confindustria Cuneo.

La partecipazione all’incontro è riservata alle imprese associate. E’ indispensabile confermare l’adesione entro martedì 10 settembre, registrandosi sul sito csi.uicuneo.it alla voce Seminari Tecnici. Per ulteriori informazioni, contattare gli Uffici di Confindustria Cuneo al numero 0171/455.583.