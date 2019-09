Trapianto capelli alla Dr. Bayer Clinics, dove la professionalità incontra la convenienza

Ogni anno 200 mila persone provenienti da ogni parte del mondo (principalmente uomini) vanno in Turchia per sottoporsi al trapianto capelli . Si stima che annualmente le partenze dall’Italia siano circa 7 mila. Cosa spinge tanti uomini a scegliere il trapianto capelli in Turchia ? Innanzitutto, il prezzo: molto più conveniente di quello applicato in Italia. Ma anche i risultati, il trapianto capelli in Turchia ha percentuali di successo altissime.

Quando si parla di interventi in Turchia infatti il basso trapianto capelli costo non è sinonimo di minore qualità. Le cliniche dispongono di standard elevati e i prezzi sono competitivi in virtù sia di un costo della vita più contenuto rispetto a molti Paesi europei, sia delle sovvenzioni stanziate dal Governo turco.

Nonostante gli standard qualitativi in linea di massima siano alti, prima di rivolgersi ad una clinica turca per il trapianto di capelli va accertata la presenza di alcuni requisiti. Il fiorente mercato ha portato alla nascita di centinaia di centri, e non tutti hanno lo stesso grado di professionalità.

Il medico dovrebbe essere il primo criterio per la scelta: rivolgendosi ad uno specialista affermato si ha la certezza che il lavoro sarà realizzato con la massima attenzione. Oltre ad essere altamente qualificato, il dottore deve presenziare all’operazione ed effettuare in prima persona l’apertura dei canali FUE.

Altro fattore determinante è l’ubicazione della clinica: non tutte si trovano in strutture adeguate allo svolgimento di interventi chirurgici. Per non correre rischi, sono da preferire le cliniche che si trovano all’interno di strutture ospedaliere private, tenute a mantenere elevati livelli di igiene e qualità del servizio.





La Dr. Bayer Clinics è la clinica d’eccellenza per il trapianto di capelli, barba e sopracciglia







La Dr. Bayer Clinics di Istanbul, ospitata dall’ospedale privato Medical Park (accreditato dalla rinomata Joint Commission International), soddisfa tutti questi requisiti.

Fondata dal dottor Yetkin Bayer, specialista dei trapianti, annovera nel proprio staff quattro medici specializzati e numerosi infermieri altamente preparati. Le operazioni sono condotte dai dottori, che per garantire al paziente la massima precisione non eseguono più di due trapianti al giorno ciascuno.

Alla Dr. Bayer Clinics vengono effettuati trapianto di capelli, barba e sopracciglia. Sono utilizzate solo tecniche testate e dalla dimostrata efficacia, e vengono elaborate procedure e terapie personalizzate per ciascun cliente. Il paziente è seguito prima, durante e dopo l’intervento: nei 12 mesi successivi al trapianto la clinica fornisce gratuitamente un servizio di assistenza telefonica attivo tutti i giorni 24 ore su 24.