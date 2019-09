530 Vespe colorano le vie di Paesana: un successo la 15esima “Giornata Vespazza” (FOTO)

530 Vespe hanno formato il lungo e coloratissimo serpentone che, domenica, ha attraversato Paesana in occasione della 15esima “Giornata Vespazza”, da 12 anni raduno nazionale riconosciuto dal Vespa Club Italia.

In paese sono giunti 730 vespisti, per un totale di 40 Vespa Club partecipanti.

Appagati dunque gli sforzi organizzativi sostenuti da “I Vespazzi del Monviso”, il club paesanese che da 15 anni organizza l’evento, guidato dal presidente Eric Anselmo.

Dopo il ritrovo, il corteo di Vespe è salito sino al piazzale della stazione sciistica di Pian Munè. Da qui, poi, in seggiovia, i partecipanti si sono recati in quota, con l’ausilio della seggiovia biposto, per l’aperitivo.

Unico “neo” della giornata, se così si può definire, la nebbia, che ha offuscato la splendida visuale che si può ammirare da Pian Croesio.