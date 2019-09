A Cherasco la seconda edizione del "Museo in Festa"

Promotore della manifestazione è il mago Sales, don Silvio Mantelli, prete salesiano per vocazione e mago per passione che, dopo aver girato il mondo intero, facendo sorridere centinaia di migliaia di bambini, ha messo radici a Cherasco, dove ha creato il MUSEO DELLA MAGIA, un luogo da favola, in cui è facile ritornare bambini e l’immaginazione e la creatività diventano protagonisti nel creare un mondo padrone dei sogni. Ora il museo della magia è il primo tra i musei della provincia di Cuneo e Asti, visitato ogni anno da più di 25.000 persone.

- Sabato 14 settembre

Ore 17,30, nel teatrino del museo della magia di Cherasco, conferenza stampa e presentazione in primis del libro autobiografia del mago Sales “Il rischio di essere felici”.

Partecipazione di Matteo Spicuglia, Giornalista Rai Padrino della manifestazione Arturo Brachetti. Ingresso solo su prenotazione.

Ore 21 nella Piazza di Fronte Arco Belvedere, "Galà della Magia" con gli allievi della scuola di magia del Mago Sales e i maghi degli Amici della Magia di Torino POLI’, PAOLO TESTA, GABRIELE RIGO, BEPPE BRONDINO & MADAM ZORÀ, FILIBERTO SELVI, ERIK BARON.

Presenta Carlo Cicala, ingresso libero con prenotazione.

- Domenica 15 settembre

Ore 9.30, apertura del Museo della Magia con visite guidate e spettacoli

Ore 11.30 Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino (piazza Belvedere) celebrata da don Silvio Mantelli e animata dalle “Giovani voci di Cherasco”

Ore 15 Animazione con artisti di strada nella via Cavour

Ore 17 Presso l’arco Belvedere SMILAB SHOW 8° edizione Crazy show con ANDREA PARIS, I MAMMOUT, CARLO CICALA, OTTO WESSELY, CHRISTOPHER CASTELLINI Presenta WALTER MAFFEI

Quest’anno lo spettacolo avrà un’impronta comica. Gli artisti che vi partecipano, sono tutti veri professionisti della magia comica e del cabaret ANDREA PARIS I suoi trucchi e i suoi singolari giochi di prestigio hanno conquistato anche personaggi del calibro di Andrea Bocelli, Zucchero, David Foster e Nicolas Cage.

Il prestigi-attore folignate Andrea Paris è sempre più lanciato nel mondo dello spettacolo internazionale, tanto che il 9 settembre si è esibito al Celebrity Fight Night Italy, Ha conquistato Italia’s Got Talent, come vincitore assoluto I MAMMUTH (Diego Casale e Fabio Rossini) Più volte ospiti di Canale 5 in Zelig Off CARLO CICALA Cabarettista e mago genovese: Presenterà il galà del sabato sera.

Concluderà lo spettacolo CHRISTOPHER CASTELLINI. definito lo Stephen Hawking della magia “La vita è meraviglia e va vissuta come una magia che ogni giorno realizza un nuovo sogno”. A ricordarci questo è il mentalista Christopher Castellini, da anni su una sedia a rotelle.

Il Mago Sales alcuni mesi fa aveva lanciato una sfida e un invito per compiere una “magia possibile” Acquistare un furgone del costo di circa 40mila euro, perché Christopher, potesse portare in giro per l’Italia il suo spettacolo. Molti famosi colleghi maghi hanno dato la propria disponibilità per raggiungere questo scopo.

Con lo spettacolo di domenica 15 settembre si concluderà questo progetto. Lo stesso Christopher dovrebbe arrivato con il furgone