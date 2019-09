A Villanova Mondovì la Grotta dei Dossi è protagonista alla Festa dell'Addolorata

A Villanova Mondovì la Grotta dei Dossi diventa protagonista durante la Festa dell’Addolorata. Un "fil rouge" legherà il sito carsico più colorato d’Italia al calendario di eventi approntato per la storica rassegna, il tutto nel nome di Alessandro Bessone, già vicesindaco del paese, scomparso nel luglio 2018.

Fu proprio l’amministratore villanovese, grande campione di pallapugno, a propiziare l’incontro tra due territori vicini e, al tempo stesso, lontani: l’Alta Langa e il Monregalese. Il primo a crederci fu Sergio Germano, titolare della cantina Ettore Germano di Serralunga d’Alba, che decise di portare ai Dossi una "partita" di metodo classico per i consueti 30 mesi di affinamento sui lieviti.

Sabato 14 settembre, alle ore 17.30, è in programma l’esclusivo evento "Intra... ai Dossi-L’Alta Langa incontra il Monregalese". Terminato il periodo di ‘riposo’, il vino è pronto per la prima stappatura, un brindisi che non solo sancirà la positiva chiusura di un percorso, ma aprirà un nuovo ambizioso progetto, svelato in occasione dell’evento. "In occasione della Festa dell’Addolorata - sottolinea Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova Mondovì con delega alle Manifestazioni - celebreremo la felice intuizione avuta da Alessandro Bessone. Sulle etichette del vino "Alta Langa" di Ettore Germano verrà, infatti, indicato il luogo di affinamento per caratterizzare un progetto di agrifood del tutto innovativo. Dalle idee più spontanee e dall’amicizia tra le persone nascono percorsi virtuosi, in grado di lasciare un segno tangibile".

A seguire, sempre nella serata di sabato 14 settembre, andrà in scena la cena a tema "Sapori di Grotta", aperta al pubblico su prenotazione, presso la trattoria San Grato a Villanova Mondovì. Grazie alla proficua collaborazione tra la Confraternita della Trippa e della Rustìa e lo chef villanovese Riccardo Milone, la cena rievocherà il menu proposto in occasione dell’inaugurazione della grotta dei Dossi nel 1893, quando giornalisti, autorità e illustri personalità accorsero a Villanova Mondovì per l’apertura al pubblico di uno dei primi siti turistici d’Italia.

"Riproponendo la storica inaugurazione - afferma Francesca Vinai, assessore del Comune di Villanova Mondovì con delega al Turismo - portiamo nel cuore dei festeggiamenti patronali la meraviglia del nostro gioiello naturalistico. Non saranno, però, i colori della grotta a stupirci, questa volta, ma i sapori da Belle Époque riscoperti oggi grazie al grande lavoro di ricerca condotto dalla Confraternita della Trippa e della Rustìa in collaborazione con lo chef Riccardo Milone. Un sentito ringraziamento va alla loro dedizione che condurrà ad un percorso culinario del tutto eccezionale, con un occhio che strizza al passato e lo sguardo proteso al futuro, verso nuovi orizzonti per la grotta dei Dossi".

LA CENA "SAPORI DI GROTTA"

La cena "Sapori di Grotta" presenterà in chiave moderna le portate servite nel 1893, con possibilità di variazioni in base a gusti o intolleranze alimentari: pesci con insalata dei Monti; tagliatelle ai Dossi; umido alla Mondovita; fritto alla Villa; tortino di nocciola con confetti dei Dossi. In chiusura si brinderà con il metodo classico "Alta Langa"di Ettore Germano, affinato nella grotta dei Dossi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 338 1166228.