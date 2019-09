Ai Cerati di Boves festa patronale con tante novità: dalla cena con delitto alla pet therapy per i bambini

Continuano a Boves i numerosi festeggiamenti nelle frazioni del paese. Appena ultimata la festa di Rivoira, è già ai blocchi di partenza una nuova festa patronale, questa volta nella frazione Cerati in onore di Santa Filomena.

Si parte venerdì 6 settembre col Cerati League - Torneo Fifa 2019, birra e salsiccia in compagnia; mentre sabato sera è in programma - grande novità - la Cena col Delitto. Come da tradizione, la domenica è dedicata alla grande polentata, ai giochi e laboratori dedicati ai bambini oltreché alla Pet - Therapy, al gioco a interazione coi nostri amici 4 zampe. Le Messe sono previste come sempre alle 8:30 e alle 15:30.