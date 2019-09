Boves: tutto pronto per la seconda edizione di "Equo Festival: Resistenze"

L'associazione di Commercio Equo e Solidale "Qui e là" di Boves, presenta la seconda edizione dell' "Equo Festival: Resistenze".

L'obiettivo sarà quello di andare a sondare esempi di resistenza attuale a tutti i livelli, per proporre delle possibilità di visione che vadano nella direzione di un mondo più giusto, dell'integrazione, della possibilità di un pensiero volto all'accoglienza dell'altro, anche e soprattutto in questo periodo storico così difficile e delicato.

Il festival si terrà a Boves, presso l'Ex confraternita Santa Croce, il 13,14,15 settembre. Durante i 3 giorni del festival non mancheranno concerti, dibattiti, visioni di film, incontri letterari, laboratori per bambini, ragazzi e adulti, pranzo in contrada.

Di seguito il programma dell'evento.

Venerdì 13 settembre

Ore 21: incontro con Mediterranea Saving Humans in collaborazione con l'associazione Emmaus Cuneo.

Sabato 14 settembre

Ore 10-12 laboratorio di incisione a puntasecca su tetrapak dal titolo MigrAZIONI a cura di Francesca Veglio per ragazzi dai 9 ai 14 anni.

Ore 14-17 laboratorio di fumetto con Lorena Canottiere, illustratrice che lavora per Internazionale, Corrierino, Schizzo Presenta, Focus junior, Mondo Naif, La Lettura del Corriere della Sera, ANIMALs, Slowfood e Black di Coconino Press.

Ore 18: presentazione (con aperitivo equo a seguire) della graphic novel Verdad di Lorena Canottiere: Una giovane donna negli anni della guerra di Spagna e la sua solitaria, caparbia ricerca di un ideale di giustizia e libertà.

Ore 21,30: concerto in Santa Croce dei SABER SYSTEM.

Domenica 15 settembre

Ore 13: pranzo africano in via Beppe Lerda.

Ore 14.30: tavoli di lavoro sui temi delle disuguaglianze sociali e sulla disobbedienza civile con Ayoub Moussaid, attivista per i diritti umani e presidente di Liberamente Consapevoli, portavoce presso Rete 21 Marzo - Mano nella mano contro il razzismo e Muna Khorzom attivista per i diritti umani e vicepresidente di Liberamente Consapevoli, a seguire monologo teatrale.

Durante tutto il pomeriggio, in collaborazione con il gruppo I Manovali: Merenda, chiacchiere e riparazioni per combattere insieme l'obsolescenza programmata! Ripareremo insieme oggetti di ogni tipo: cucire, incollare, inchiodare, avvitare, imparare, conoscere in un'ottica di mutuo aiuto e convivialità.

Ore 21: proiezione del film "Qui" di Daniele Gaglianone e dialogo con il regista nostro ospite.

Per maggiori dettagli, informazioni e prenotazioni:

Facebook EQUOFESTIVAL RESISTENZE

3332568610

associazionequiela@hotmail.com