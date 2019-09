Fossano: è festa a Mellea per i Santi Clemente e Magno

Torna in festa Mellea, frazione di Fossano, in onore dei Santi Clemente e Magno. I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 5 settembre alle ore 19 con la corsa podistica non competitiva organizzata in collaborazione con la Podistica Buschese nel ricordo di Ettore e Alberto Ponzi e di Alberto Milanesio. A fine corsa sarà possibile cenare in compagnia. Il percorso si dipanerà su una lunghezza di 6 km e ci sarà anche un percorso più breve per i più piccini.

Domenica 8 settembre alle ore 12.30 la Pro Loco in collaborazione con il circolo L’Oasi organizza il pranzo di inizio festeggiamenti, mentre giovedì 12 settembre sarà tempo di carte con la gara a Tresette e quella a Scala 40, con partenza alle ore 21. Sempre alle ore 21 prenderà il via la serata di balli occitani con il gruppo “Lu Viage”.

Venerdì 13 settembre ci sarà la festa della Musica, il Mellea Festival Party, a partire dalle ore 20 con la possibilità di cenare a base di carne alla brace e patatine. Alle ore 22 prenderà il via la serata allietata da Don Paolo Dj ed Elena Tanz.

Sabato 14 settembre proseguirà, a partire dalle ore 20, il Mellea Festival Party, seguito dalla musica di Marco Gandolfo e Fabiolino Sunfly, Vintage in Tour.

Domenica 15 settembre alle ore 21 si esibirà, a ingresso libero, la corale I Birichin, mentre la festa terminerà lunedì 16 settembre con la gran polentata in compagnia libera a tutti e la musica dell’orchestra Meo Tomatis.