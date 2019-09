Fossano: Wagner, Rossini e Verdi per il concerto dell’Orchestral Week

Un giorno a Toscanini fu chiesto: “Maestro, chi è per Lei il più grande compositore di opere liriche?” La risposta fu pronta: “Sono due, Verdi e Wagner”

Ecco che Wagner, Verdi e Rossini saranno gli autori interpretati sabato 6 settembre dall’Orchestral Week della Fondazione Fossano Musica alle ore 21 presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano.

L’orchestra riveste una nuova funzione.

In Verdi accompagna i cantanti e il coro, sottolineando cosa succede sul palco, in Wagner assume il ruolo del Coro, fa commenti, partecipa come parte attiva della drammaturgia, come nel teatro greco.

Nuove idee riguardano la scrittura per orchestra: ad esempio, in Bach sappiamo che l’oboe è lo strumento della tristezza, del dolore. Verdi affida questo ruolo al corno inglese.

L’arpa riveste un ruolo molto importante ed i corni e gli ottoni vengono trattati come un quartetto d’archi.

Riguardo ancora all’orchestra e alle difficoltà esecutive, è da dire che in tutti i concorsi per un posto in orchestra, Wagner è d’obbligo, e questo vale per tutti gli strumenti.

Anche l’armonia prende nuove vie: dall’idea di Beethoven nell’ Eroica col famoso accordo la-do-mi-fa, Wagner sviluppa l’idea ardita di usare una dissonanza come consonanza.

Un grande mistero accompagna il famoso “accordo del Tristano” nella seconda misura del preludio. Dal 1865 a oggi nessun insegnante di armonia è stato in grado di catalogarlo.

Julius Kalmar, allievo del leggendario direttore d’orchestra e insegnante Hans Swarowsky (che ha formato allievi come Claudio Abbado, Zubin Mehta e Mariss Jansons) prosegue e porta avanti la grande tradizione direttoriale del suo illustre maestro e dell’altro grande suo mentore Sergiu Celibidache. Nato in Romania è diventato da tempo cittadino Tedesco.

È stato Maestro collaboratore all’Opera di Stato di Bucarest (Romania) dal 1967 al 1970, Direttore Principale dell’ Opera di Stato di Aachen (Germania) dal 1970 al 1973, dell’Opera di Stato di Mainz (Germania) dal 1976 al 1981 e della Volksoper di Vienna (Austria) dal 1983 al 1988.

Vanta inoltre una carriera internazionale che lo vede ospite in Europa, Asia e Sud America.

Julius Kalmar è stato assistente di Karl Österreicher (successore di Hans Swarowsky) al Dipartimento di Direzione d’Orchestra della Hochschule für Musik und darstellende Kunst Vienna dal 1981 al 1995 e insegnante al Dipartimento di Opera dal 1995 al 2010.

Simultaneamente è stato Direttore di Opera Workshop Class e per alcuni anni Decano di Lyric and Opera Division della Hochschule für Musik und Theater Hamburg dal 1995 al 2008.

Julius Kalmar ha svolto e svolge inoltre una intensa attività didattica che lo vede come docente in numerosi corsi e master classes per direttori d’orchestra e cantanti ai Wiener Meisterkurse, Vienna (dal 1982 al 1997), in Italia, Argentina, Taiwan, Ungheria, Grecia e viene chiamato spesso come membro di giurie per concorsi internazionali di tutto il mondo.

È stato membro di giuria di importanti concorsi tra i quali: Concorso Hans Swarowsky per Direttori d’Orchestra (Vienna 1984), Concorso Internazionale Pianistico di Cantù (1993), Concorso di Canto di Varallo (1993), Concorso Internazionale Hans Swarowsky per Direttori d’Orchestra (1995), Concorso

Internazionale “Franco Ferrara” per Direttori d’Orchestra (Roma 1995). Julius Kalmar è inoltre Direttore ospite di prestigiose Orchestre in Europa in Asia e America Latina, mentre, nel campo operistico, è stabilmente presente nelle produzioni in Germania, Nuova Zelanda, Australia, Giappone e Corea. Dal 2009, ogni estate è a Verona come docente di direzione d’orchestra per i corsi di di OperAverona.

Nel corso del concerto saranno interpretate le ouverture da I maestri cantori di Norimberga, Tannauser e Tristano e Isotta di Wagner; del Barbere di Siviglia, e di Guglielmo Tell di Rossini e dal Nabucco e La Forza del Destino di Verdi