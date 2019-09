Il nuovo appuntamento con il teatro nel carcere di Saluzzo

E' questo il momento dell'anno in cui riprendono gli impegni dopo le vacanze e ritorna il tradizionale appuntamento con il nuovo spettacolo che i detenuti del carcere di Saluzzo preparano per i tanti nuovi ed affezionati spettatori. E' questa un'esperienza particolare perchè assistere ad uno spettacolo in carcere è, sicuramente, un incontro con l'arte ma non può essere disgiunto dal coinvolgimento emotivo dell'entrare in una Casa di Reclusione.

E' un incontro con quella umanità a cui, solitamente, non pensiamo o che, solitamente, immaginiamo in termini cinematografici. Eppure fa parte della nostra società, il detenuto è cittadino e il carcere, oltre alla storia sociale e politica, partecipa anche all'economia di un territorio. La realtà del Teatro in Carcere di Voci Erranti è riconosciuta, a livello nazionale, come una delle realtà più interessanti ed innovative, unica nella possibilità di replicare gli spettacoli sia in teatri esterni che per gli studenti nell'ambito del Progetto Educare alla Legalità.

Premiata a Roma, nel dicembre 2018, dall'Associazione Nazionale Critici Teatrali è sempre presente in contesti di Festival e Convegni come testimone di una buona pratica artistica in campo sociale. Questi risultati sono il frutto di un lavoro serio e rigoroso costruito negli anni con tutto il personale coinvolto, dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Cuneo, al Direttore, agli Educatori e tutto il personale di Polizia Penitenziaria.

SCUSATE L'ATTESA

E' il titolo della nuova produzione che Voci Erranti porta in scena con un gruppo di venti detenuti, partecipanti al Laboratorio Teatrale tenuto da Grazia Isoardi e Marco Mucaria. E' una riflessione sul tempo, un tempo che fuori passa troppo veloce e dentro è congelato, eterno. La vera condanna del recluso è questa sospensione temporale, un'attesa vuota come in una sala d'aspetto di una stazione senza luogo e senza tempo dove nessun treno passerà.

Diceva Qolet, nell'Antico Testamento, e lo ha ripreso Ivano Fossati che c'è un tempo per tutto eppure quello dell'attesa lo viviamo con ansia e frustrazione, dimenticando che l'attesa è una condizione in cui il tempo trattiene il fiato per ricordarci chi siamo. E non possiamo liberarci facilmente dell'ambiguità della vita con il suo alternarsi di presenza-assenza, "non più-non ancora". Forse la musica è riuscita a rendere nel modo più concreto questo dualismo anche se i suoi ritmi seguono uno schema più definito rispetto alle vicissitudini della vita. E allora balliamoci sopra perchè, tutti, siamo dentro a questo ballo.

Lo spettacolo andrà in scena dal 26 al 29 settembre, ore 15 e ore 17.

Sono aperte le prenotazioni fino a sabato 14 settembre scrivendo a info@vocierranti.org o telefonando ai numeri 380 1758323/340.3732192