Inaugurata la ventesima edizione di "Sapori di Langa" a Clavesana

Inaugurata la 20esima edizione di "Sapori di Langa" a Clavesana, una storica fiera nata in concomitanza con il Museo e patria di vini, come l'Alta Langa, amato oggi anche dai giovani per l'aperitivo.

Una kermesse completamente rinnovata con l'ingresso della Pro Loco capitanata dalla presidente Elena Rovera: stand di prodotti tipici e dell'artigianato locale e in arrivo da altre regioni d'Italia e un importante padiglione enogastronomico con piatti cucinati al momento.

Nel corso della mattinata è stato consegnato il premio "Aratro d'Oro" a Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC di Cuneo. Il riconoscimento viene conferito a coloro che si sono particolarmente impegnati per valorizzare Clavesana.