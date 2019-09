Pranzo benefico per la Lilt di Cuneo alle fattorie Fiandino di Villafalletto

Evento in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Cuneo. Le eccellenze enogastronomiche della Granda si riuniscono per un pranzo a scopo benefico che si terrà domenica 22 settembre 2019 presso le Fattorie Fiandino di Villafalletto.

Una location veramente esclusiva dal momento che le portate verranno servite all’interno del magazzino di stagionatura dove 42.000 forme di formaggio attendono oltre 14 mesi prima di arrivare sulle tavole dei consumatori.

A coordinare la cucina sarà lo chef pinerolese Francesco Nusdeo che per l’occasione ha pensato ad un menù 100% piemontese, realizzato a partire dagli ingredienti messi a disposizione dalle tante aziende che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa.

Per finire in bellezza, il Maestro pasticcere/gelatiere ligure Alessandro Racca delizierà i partecipanti con un dolce creato appositamente per questa eccezionale occasione che unisce convivialità e bene cenza.

Il pranzo è organizzato dalle Fattorie Fiandino durante la settimana della manifestazione internazionale “Cheese” di Bra con il contributo delle aziende sponsor; l’intero ricavato dell’evento verrà donato alla LILT di Cuneo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che si occuperà delle prenotazioni che potranno avvenire a fronte di una donazione.

La sezione della LILT di Cuneo utilizzerà le donazioni per:

• sostegno delle attività per i malati di tumore della provincia di Cuneo;

• a favore dell’attività di trasporto dei malati di tumore dalle proprie abitazioni ai centri di cura;

• per attività di prevenzione:

• sostegno psicologico dei malati di tumore.

Prima del pranzo, alle ore 10.00, sarà possibile visitare l’Azienda Agricola Fiandino ed il Caseificio, per scoprire la filiera cortissima che contraddistingue questa azienda familiare che da più di 100 anni propone formaggi e burro di altissima qualità.

I posti sono limitati a CENTO e la prenotazione è obbligatoria telefonando alla LILT Cuneo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 al numero 0171/697057.

Il menù prevede: Crudo di Cuneo DOP con mozzarelline artigianali e fichi freschi

Giardiniera sul tavolo

Sformato di verdure cuneesi con fonduta di Ottavio alla birra

Ravioli 2.0 di Villafalletto con pesto di zucchine e menta

Reale di suino piemontese con mele cuneesi e contorno di stagione

Formaggi delle Fattorie Fiandino e confetture extra di frutta

Tavolozza dolce del Maestro pasticcere Alessandro Racca

Caffè è BIO e digestivi artigianali

Vini e birre Piemontesi