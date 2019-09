"Ritmo, parole & musica parlano di noi": conferenza-spettacolo a Peveragno

Per consolidare i benefici dell'estate la Compagnia del Birùn organizza sabato 14 settembre alle ore 21 nella Chiesa della Confraternita di Peveragno un nuovo appuntamento della Rassegna 'Assaggi 2019 - (in)differenti': la conferenza-spettacolo 'Ritmo, parole & musica parlano di noi' di e con Mario Frusi medico e co-fondatore del Movimento “Noosoma – Salute e BenEssere”, Eliana Brizio, infermiera e co-fondatrice di Noosoma, Luca Occelli, attore e musicista e Lubov Dimitrova, cantante.

Un appuntamento davvero (in)differente in cui musica, canto, recitazione e medicina dialogano con il messaggio di benessere che costituisce l'anima di Noosoma. Un percorso di leggera eleganza per star bene insieme, per star bene...con poco!

Ingresso libero e gratuito.