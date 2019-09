Iscritti M5S al voto su Rousseau, gli albesi Marello e Martinetti promuovono il governo giallorosso

In una sua del tutto ipotetica versione langarola il governo giallo-rosso s’avrebbe da fare. Questo quantomeno il parere dei consiglieri regionali albesi Maurizio Marello e Ivano Martinetti, massimi rappresentanti del territorio per le due formazioni – rispettivamente Partito Democratico e M5S – in trattativa per la nascita del secondo Governo Conte.



Nella giornata in cui il popolo pentastellato è chiamato a esprimere il proprio voto sulla piattaforma Rousseau, approvando o respingendo lo schema di accordo coi nemici giurati del Pd, Ivano Martinetti non fa mistero della propria personale propensione per una valutazione dell’intesa orientata a un certo pragmatismo.

"Personalmente ho votato 'sì' all’accordo – ci spiega – perché credo che quando ti proponi alle persone ti devi fare carico di precise responsabilità, che ti piaccia o no. Ovviamente sarebbe bello che il Movimento potesse stare al governo da solo, che potessimo portare avanti le nostre idee senza bisogno di compromessi anche difficili. Ma la politica è fatta anche di questo. Quando necessario occorre sapersi far carico di scelte impopolari e magari non condivise da tutti. Io credo di doverlo a chi mi ha votato in questi anni".



Il pentastellato albese non vede particolari impedimenti al matrimonio in giallorosso: "Personalmente ho fatto il consigliere di minoranza con una maggioranza di centrosinistra: ebbene, ci sono state discussioni anche accese con loro, ma abbiamo anche collaborato bene, sempre per il bene della città".



E sull’esperienza appena chiusa con la Lega spiega: "Io credo che qualcosa di buono in questi mesi l’abbiamo portato a casa, a partire dal reddito di cittadinanza e per arrivare a molte altre misure d’impatto. Certamente poi dipende anche dalla serietà dei tuoi alleati. Se ci sono persone serie si va avanti; se dal tuo interlocutore viene invece a mancare la correttezza diventa difficile… ".

Chiaro il riferimento a Matteo Salvini, cui il consigliere regionale imputa la responsabilità dell’aver staccato la spina al primo Governo Conte: "E’ stata una sua decisione. Ci ha accusato di essere il partito del 'no', ma a me sembra che, in questo anno, di passi nella sua direzione ne abbiamo fatti tanti, a partire dal voto per la vicenda Diciotti. Allora io non ero d’accordo, ma la base voto contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Ora si apre un altro capitolo".





Dello stesso avviso, per ragioni comprensibilmente diverse, è l’ex sindaco Maurizio Marello, che già all’indomani delle ultime politiche fu tra quanti auspicarono l’opportunità di "andare a vedere" i vincitori del M5S ("Personalmente avrei valutato un appoggio esterno, per non consegnarli nelle braccia della Lega come poi avvenuto…") e che sulla stessa posizione si pone coerentemente oggi: "Trovare un’intesa duratura non sarà semplice – premette –, ma io credo che il Pd e Zingaretti abbiano fatto bene a percorrere questa strada. In primis perché siamo di fronte a una nuova preoccupante congiuntura europea e mondiale, e sarà bene che ad affrontarla sia un Paese forte di un Governo che non abbia solo in testa la ricerca di un facile consenso".

"In secondo luogo – continua il consigliere regionale – per l'urgenza di mettere un argine alla preoccupante ondata sovranista che interessa l’Europa e che ha nella Lega uno degli esempi più inquietanti. Consegnando il governo del Paese nelle mani di Salvini gli si è data molta forza, togliendo al contempo rappresentanza a quella parte del M5S più vicina a valori democratici. Credo sia stato un errore al quale ora è giusto cercare di rimediare. Poi vedremo quello che succederà".