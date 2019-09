Pian Munè di Paesana: seggiovia ancora aperta e rifugi pronti ad accogliervi

L'estate non è ancora finita a Pian Munè di Paesana, con il rifugio a valle aperto tutti i giorni fino a domenica 8 settembre e successivamente aperto tutti i weekend fino al 8 dicembre.

Settembre ha rinfrescato l'aria, ma il sole è ancora caldo e la stazione a capitale pubblico aspetta la sua affezionata e crescente clientela per un'altra domenica insieme all'insegna della buona cucina e del divertimento.

La seggiovia sarà operativa per il trasporto in quota, ancora il prossimo weekend, dalle 9 alle 17. “Potrete passeggiare lungo i nostri itinerari – dicono Walter e Marta, i due giovani gestori di Pian Munè - adatti a tutti, oppure godervi il sole in terrazza o negli ampi prati della conca Pian Croesio, sempre accompagnati dalla splendida vista sul Monviso e sulla pianura saluzzese.

La baita in quota sarà lieta di accogliervi con piatti di polenta, taglieri e altre gustose proposte”.

Al rifugio a valle ce n'è per tutti i gusti, dallo sport al relax: gli amanti del ciclismo potranno sceglierci come punto di partenza per un giro in mtb, o come punto di arrivo per una pedalata su strada; per una giornata di pura adrenalina Liberty Duck Avventure propone voli biposto in parapendio, un'esperienza unica nello splendido scenario della valle Po.

Spazio anche relax con le sdraio e al divertimento per i bambini con l’area giochi e gli itinerari adatti ai più piccoli: una breve passeggiata condurrà tutti al bosco “La Trebulina”, mentre una passeggiata un po' più lunga vi porterà a visitare la Cava Abbandonata.

Tutto condito da buona musica e dagli apprezzati manicaretti sformati dalla cucina, con piatti del giorno, polente e grigliata.

Seggiovia e rifugio in quota saranno aperti sabato e domenica fino al 8 settembre.

Per maggiori informazioni e prenotazioni +39 328 6925 406