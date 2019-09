Grande festa a Torre Mondovì: inaugurata l'originale "panchina dell'unicorno"

Sabato 31 agosto è stata inaugurata la "Panchina dell'Unicorno" a Torre Mondovì: un evento che ha radunato nel piccolo paese circa 400 persone, in una giornata davvero ricca, grazie anche alla partecipazione di mezzi di ogni tipo, dalle vetture sportive alle 500 alle Vespe.

La madrina della giornata è stata Paola Parazzoli del Pleiadi asd club Subaru , che ha tagliato il nastroinaugurale tenuto dai due piccoli del paese, Valentino Ansaldi e Alex Conterno.

Marco Dardo: "Finalmente siamo riusciti nell'impresa, Torre Mondoví ha la sua panchina! Ma non una qualunque: Torre ha la panchina dell'unicorno! Vi chiederete perché l'unicorno e cosa centra con Torre. L'unicorno nella simbologia medioevale era descritto come un animale piccolo per rappresentarne l'umiltá, con il corno che rappresentava il contatto con il divino, dominato solo da persone pure ed invincibile. È questo il messaggio che dobbiamo passare alle generazioni future: umiltà, rispetto, credere in qualcosa, diventare forti in un mondo sempre più difficile e di lasciarsi coinvolgere solo da persone buone. I miei complimenti vanno a Sergio Sciandra per il capolavoro realizzato e al "gruppo costruttori" per il lavoro svolto. A chi ha contribuito per l'insegna, i ferri di cavallo, una parte del legno e della copertura e la realizzazione grafica dell'insegna. Grazie ad Oliver Wesserman, socio francese del Pleadi, per la fantastica campana donata. Un grazie al gruppo Animatorre che ha intrattenuto per tutta la durata dell'evento i bambini con giochi e attività e a tutti quelli che, a vario titolo, hanno collaborato alla riuscita di questo progetto".