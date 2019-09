Turismo, alloggi su AirBnb ogni mille abitazioni: delle "sette sorelle" solo Alba raggiunge la media nazionale

Partiamo da un dato generale, raccolto dal portale OnData e riferito al giugno 2019: di alloggi affittabili su AirBnB, in Italia, ce ne sono oltre 415mila (ovvero circa 1,8 milioni di posti letto) presenti soprattutto in Toscana, in Valle d'Aosta e sulle rive del Lago di Garda.

Intersecando però questi valori con quelli del bilancio demografico 2018 - così come ha fatto, per esempio, IlSole24Ore - è possibile effettuare una stima di quanti alloggi si trovano disponibili sul portale a fronte di quelli abitati da famiglie di residenti.

Certo, si tratta di una pura stima, ma i risultati riferiti alla provincia Granda sono comunque interessanti.

Nella classifica provinciale i comuni fanalino di coda in questo senso sono Sommariva del Bosco e Villafalletto, che fanno segnare rispettivamente la presenza di 0,4 e 0,8 alloggi ogni 1000 abitazioni, un dato che si distanzia molto dalla media nazionale di 15,93 alloggi ogni 1000 abitazioni.

Anche le prime due posizioni sono distanti di parecchio, ma in senso assolutamente inverso. Sono Bonvicino e Macra, che fanno registrare 377,4 e 394,7 alloggi affittabili ogni 1000 abitazioni a fronte - rispettivamente - di 97 e 56 abitanti.

Curioso anche il dato delle "7 sorelle", infine.

Al fondo troviamo Savigliano, con 2,6 alloggi ogni 1000 abitazioni, seguita da Fossano (3,1); Saluzzo registra un netto 5,00, e Mondovì un poco più alto 6,3: il capoluogo, Cuneo, si attesta poco sopra la città degli Acaja con 4,9 alloggi affittabili ogni 1000 abitanti.

E i territori UNESCO? Se il dato di Bra si attesta sui 5,5 alloggi, quello di Alba di 15,9 risulta per distacco il migliore della provincia.