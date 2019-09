La città di Ceva protagonista all'antica fiera de Le Val, in Francia

La fiera ha origini antiche (1628),si narra che era un periodo di carestia e il duca di Epermon e governatore residente a Brignoles obbliga gli abitanti di Le Val ad una rigida austerità.

Il periodo per l’agricoltura era critico con raccolti poveri e scarsi,inoltre dilagava la peste che mieteva molte vittime.

Il Re vedendo la situazione precaria concesse ad alcuni comuni di macellare i loro maiali all’inizio di settembre per aumentare i guadagni necessari per vivere.

Le Val fu il primo comune che fu autorizzato a commerciare le carni e considerato che non vi erano possibilità di conservarla fu organizzata la fiera della salsiccia che presto divenne famosa in tutta la regione e non solo.

Questa fiera cadde però in disuso nel 1757 e solo nel 1984 il sindaco Gautier,fautore del gemellaggio Ceva Le Val oggi al 27° anno la riportò in vita con un gruppo di “Mestre Tastaire en porcariè” con la benedizione di Sant’Antonio la cui statua era presente nella chiesa del paese.

Siamo oggi alla trecentonovantunesima edizione dell’evento sempre celebrata alla prima domenica di settembre,afferma Ezio Calvo “Citoyen D’Honneur di Le Val e “Mestre Tastaire” che ha sempre presenziato alla fiera con la consorte Luciana.

La giornata è iniziata con l’accoglienza del sindaco Jeremy Giuliano e da alcuni membri del direttivo del “Comitato Valese del Gemellaggio Ceva Le Val”.

La giornata è proseguita con il programma che prevedeva il mercato dei sapori,intrattenimenti e animazione per piccoli e adulti,sfilate di gruppi musicali,confraternite da tutta Europa con la corte in costume storico del Re Luigi 13° guidati da “Gargantua” la maschera che organizza la festa.

Nel pomeriggio in piazza del comune dopo la presentazione delle autorità intervenute Ezio Calvo coordinatore del gemellaggio fra le due città, dopo avere ricordato i 27 anni che ci uniscono da questo fraterno legame di amicizia ha portato i saluti del nuovo sindaco Vincenzo Bezzone che per impegni organizzativi del programma di settembre non ha potuto presenziare all’evento.

La piacevole ed emozionante giornata è terminata con un caloroso saluto e un arrivederci alla Mostra del Fungo del 14 e 15 Settembre a Ceva