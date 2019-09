Lo studente che non ti aspetti: biacco di oltre 1 metro si intrufola nel liceo classico di Cuneo (VIDEO)

Evento davvero insolito, ieri sera, a Cuneo, dove un gruppo di ex studenti del liceo Peano, ritrovatosi nella zona dell'istituto, tra corso Giolitti e via XX Settembre, si è ritrovato davanti ad un biacco di circa 1 metro e mezzo.

Il biacco è un serpente dal colore giallo-verde, non velenoso e assolutamente innocuo, anche se può comunque mordere per difendersi. I ragazzi lo hanno seguito per un po', fino a quando il rettile, probabilmente spaventato, ha trovato una fessura ed è entrato dentro il liceo classico Silvio Pellico, in corso Giolitti, dall'ingresso principale.

Sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, ma del biacco nessuna traccia. Proprio nei giorni scorsi, ha spiegato il preside Alessandro Parola, un biacco era stato visto nella zona del Movicentro e con tutta probabilità si tratta dello stesso esemplare, che da qualche giorno striscia in quella zona della città.

Gli studenti che ieri sera lo hanno seguito, hanno girato un video, finito poi su Instagram, commentando con un ironico "Buon ritorno a scuola a tutti!".