Moto d'epoca: conclusa la quarta edizione dell'8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste

Dopo quattro giorni, altrettante tappe e 750 km percorsi dai 60 motociclisti in gara, si è conclusa la quarta edizione dell'8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste. Un lungo weekend all'insegna della passione per le moto d'epoca e dell'amicizia che lega i concorrenti, senza dimenticare il gusto di riscoprire un territorio unico e prezioso come le Langhe, sia dal punto di vista paesaggistico che enogastronomico. La gara è stata serrata fino all'ultimo giorno, con una classifica finale quantomai incerta, grazie anche alle Prove Speciali che hanno imposto rigore e precisione. Alla fine è stato Massimo Sartoretti il più “regolare” di tutti, portando alla vittoria finale la sua splendida Gilera Saturno Sport del 1949. Il numero 54 si è portato a casa anche lo splendido orologio Bereve personalizzato “8 delle Langhe”. Bravissimi anche i vincitori di categoria: Claudio Fraconti nella “oltre 350”, sempre su una Saturno Sport ma del 1958; Massimiliano Fissore nella “entro 350” con una Parilla 175 TS del 1954; l'equipaggio dei coniugi Flückiger nella “sidecar” con la loro moto Guzzi Le Mans I del 1976. La coppia proveniente dalla Svizzera, peraltro, ha incantato il pubblico con le evoluzioni compiute a bordo del proprio sidecar, mostrando una maestria di guida e un'intesa incredibili.

Sono stati poi assegnati altri premi speciali, come quello al primo iscritto in ordine di tempo, Jacques Nicolet, che ha completato la procedura solo 4 minuti dopo l'apertura delle iscrizioni. Il concorrente che è arrivato da più lontano - Paolo Boeri - è partito oltre un mese prima dell'8 delle Langhe, arrivando a Capo Nord e tornando indietro il giorno prima dell'inizio della manifestazione. Infine i premi “Citrico” e “Nocent”, entrambi dedicati a due motociclisti e amici scomparsi quest'anno, sono andati agli olandesi De Goede Heijke e a Giorgio Cereda. Il primo è un riconoscimento a chi riesce a vivere la gara in maniera più alternativa e spensierata, il secondo a chi si è distinto per altruismo e disponibilità nell'aiutare gli altri concorrenti in difficoltà.

Come già nelle edizioni passate, anche quest'anno c'era una folta rappresentanza di piloti esteri, provenienti da Austria, Germania, Inghilterra, Regno Unito e Svizzera. Quanto ai marchi motociclistici, Moto Guzzi e Gilera sono stati senza dubbio quelli più presenti, con diciassette moto provenienti da Mandello del Lario e dodici da Arcore. La moto più anziana in gara era una Cotton Phyton 500 del 1933, proveniente dalla Germania, ma l'unica che ha completato tutte le quattro giornata è stata una BMW R51 R6 del 1936. Il pilota più giovane era il sedicenne Nicolas Antoine Nocent, che si è distinto sulla sua Itom Astor SS 1966, soprattutto nella Prova Speciale della seconda tappa, mancando il podio di un soffio.

Ogni giorno la gara è partita da Cherasco. Il percorso ha preso subito la direzione del mare. La mattina di giovedì 29 agosto il Controllo Timbro era a Calizzano, a cui è seguito il pranzo a Verezzi dove c'è stato anche il Controllo Orario. Nel pomeriggio, poi, la carovana si è spostata verso Paroldo per affrontare l'ultimo CO, per poi finire a Cherasco dove ha avuto luogo la Prova Speciale. La mattina del venerdì 30 agosto tutti in direzione montagna, con la prima sosta a Battifollo per il Controllo Timbro, il pranzo a Frabosa Soprana con annesso Controllo Orario e il pomeriggio a Vicoforte con un secondo Controllo Orario. Ha chiuso la giornata la Prova Speciale al Minimotodromo di Salmour.

Sabato 31 agosto la manifestazione è entrata nel cuore delle Langhe, con la tradizionale Prova Speciale a Gallo Grinzane all'ora di pranzo all'interno dello stabilimento Sebaste. Qui è stata messa in moto la Moto Guzzi Norge del 1930 della incredibile collezione Dario Sebaste. La giornata si è poi chiusa con la sosta pomeridiana a Camo. Domenica 1° settembre, infine, tutte le motociclette hanno fatto una sosta mattutina a Sommariva del Bosco per l’ultimo Controllo Orario, per poi spostarsi a Cherasco per le premiazioni.

L'appuntamento è per la quinta edizione dell'8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste, che si terrà dal 27 al 30 agosto 2020.