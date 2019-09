Racconigi la attendeva da 25 anni: inaugurata l’agognata “bretella Ovest” (FOTO E VIDEO)

E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, la “bretella Ovest” di Racconigi, la tangenziale che raccorda la strada regionale 20 con la provinciale per Casalgrasso con innesto presso la cosiddetta “Rotonda del Rondò”.

A tagliare il nastro il consigliere comunale Bartolo Allasia. E non poteva che essere lui: nel 1994, quando ricopriva la carica di vicesindaco e consigliere provinciale, ideò e presentò una prima soluzione per risolvere il problema.

Una bretella attesa da 25 anni, opera fondamentale per alleggerire il traffico (specie quello pesante) nel trafficato borgo Macra.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Valerio Oderda: “In poco più di due anni siamo riusciti ad appaltare e ultimare un’opera che la città attendeva da tempo, utile sia per decongestionare dal traffico pesante il borgo Macra, ma anche per piazza Carlo Alberto, davanti al castello. Il continuo via vai di tir davanti ad uno dei monumento simboli del Piemonte non era più compatibile con la vocazione turistica che Racconigi ha e che vuole potenziare. Credo inoltre – aggiunge Oderda – che sia un’opera viaria importante perché interessa un passaggio nodale della viabilità di collegamento tra le province di Cuneo e Torino. Questa arteria è un pezzo vitale per la nostra città”.

All'evento sono intervenuti anche i parlamentari Giorgio Bergesio, Monica Ciaburro, Flavio Gastaldi, Chiara Gribaudo, Marco Perosino, oltre ai consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, il presidente della Provincia Federico Borgna, e il vicepresidente della Provincia Flavio Manavella. Accanto ai politici anche gli amministratori locali e i sindaci dei comuni vicini come Cavallerleone, Caramagna Piemonte, Murello, Cavallermaggiore e altri ancora, oltre ai tecnici della Provincia guidati dall’ing. Riccardo Enrici, della Regione e delle due aziende costruttrici.

L’appalto, bandito dalla Provincia per 2.034.000 di euro, è stato infatti aggiudicato da un raggruppamento di imprese composto da Sam di Monforte d’Alba e Somoter di Borgo San Dalmazzo dopo lo svincolo dei fondi della Regione, rimasti bloccati a lungo per il patto di stabilità. Il percorso comprende due rotatorie e un ponte sul canale Brunotta, mentre una terza è in corrispondenza con lo sbocco della strada vicino al torrente Maira.

“Oggi è una bella giornata – ha dichiarato il presidente della Provincia Federico Borgna -. Questa è un'opera figlia di un lavoro di squadra della Provincia. Un progetto partito nel 2015 e appaltato nel 2017”.

“Noi politici dobbiamo essere tutti un po' geometri, un po' mediatori e confessori – scherza il senatore Marco Perosino -. Al di là dei partiti contano le persone. E oggi dobbiamo festeggiare questa apertura che è una soddisfazione per tutti”.



“Importante fare squadra nell'interesse del territorio ma servono gli strumenti”, gli fa eco il parlamentare della Lega Flavio Gastaldi.



Monica Ciaburro, deputata FdI: “Oggi guardiamo con ottimismo al futuro. Quando si riesce ad inaugurare un'opera così importante dobbiamo ragionare a come accelerare la realizzazione di ogni opera. Mi auguro di saper trovare nelle istituzioni quei meccanismi per semplificare i lavori in tempi ragionevoli per il territorio”.



Chiara Gribaudo, deputata PD, ha sottolineato il lavoro fatto in questi 25 anni: “Grazie alle persone che con loro serietà e professionalità hanno lavorato per inaugurare oggi questa arteria così indispensabile. Ricordo l'ex sindaco Marinetti, Tosello e Brunetti”.



Il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio ha chiesto invece un applauso per Allasia : “Ricordo che Bartolo Allasia era uno stalker su questa strada. Oggi è davvero un giorno importante”.



La parola è quindi passata a Bartolo Allasia: “Oggi per me è una giornata felicissima. Voglio ricordare tutti i personaggi vicini in questi anni come l'ex presidente della Provincia Quaglia, l'ex vicepresidente Franco Revelli e l'assessore regionale Daniele Borioli. Un pensiero all'amico Mario Riu che non c'è più, ma soprattutto un enorme grazie al comitato del Borgo Macra”.



A chiudere gli interventi il presidente Alberto Cirio: “Ogni inaugurazione è un momento bello ma anche un momento di riflessione. Io non ho meriti oggi. In Italia chi inaugura una cosa non è mai quello che l'ha fatta. In parte è positivo perché le opere vanno avanti, ma il lato negativo della medaglia è che la politica deve imparare a chiedere scusa. Oggi io chiedo scusa alle imprese che lavorano, alle famiglie che hanno respirato gas di scarico, e dei soldi in più che abbiamo speso. Dobbiamo assumerci la responsabilità di un sistema. Ringraziando chi ha i meriti, mettiamoci insieme per cambiare questo sistema”.