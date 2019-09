Troppo veloci le auto in strada del Crist a Mondovì: in arrivo un dosso per farle rallentare

Svolta importante in materia di viabilità per quanto riguarda una delle carreggiate più problematiche di Mondovì: considerate le numerose segnalazioni pervenute all'amministrazione comunale circa la velocità tenuta dai veicoli in strada del Crist (località Cassanio), in particolare nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 19, la polizia locale ha inteso tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti.



Pertanto, a breve, in prossimità del civico 17, avrà luogo l'iinstallazione di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b, dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada.



Inoltre, l'attuale limite massimo di velocità di 50 chilometri orari sarà ritoccato leggermente verso il basso: 40 chilometri orari dall'altezza del civico 6/B al civico 19 della medesima via.