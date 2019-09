"Bus Company": corse speciali nel fine settimana sulla tratta Mondovì-San Michele

Corse speciali nel fine settimana sulla tratta Mondovì-San Michele Mondovì: l'ha comunicato "Bus Company", annunciando che dal 7 al 9 settembre, giornate in cui si svolgerà la Fiera del Santuario a Vicoforte, sarà attivo il servizio navetta dalle 8 alle 19.30.

"In tali giorni - spiegano dall'azienda - ai passeggeri in possesso di tessera BIP con Credito Trasporti verranno applicate le tariffe regionali in vigore, senza alcuna maggiorazione. Il costo del viaggio da Mondovì al Santuario vicese sarà di 1,90 euro, mentre da Mondovì a San Michele o da San Michele a Vicoforte l'esborso sarà di 2,10 euro".

Agli utenti che acquisteranno il biglietto a bordo dell'autobus direttamente dall'autista, invece, sarà richiesto il pagamento di 3 euro, a prescindere dal punto di partenza e da quello d'arrivo.