Colle di Tenda: entro fine settembre via il semaforo diurno ad Airole

Nel maggio scorso l’Anas aveva già evidenziato che i tanto odiati lavori sulla Statale 20 del Colle di Tenda all’altezza di Airole, sarebbero terminati a fine settembre ma ora arriva l’ufficialità.

Nelle prossime ore verrà emanata l’ordinanza e, con ogni probabilità, almeno di giorno chi si muove tra Liguria e Piemonte, potrà evitare il senso unico alternato regolato da semaforo, presente sull’importante arteria da anni. La proroga dei lavori si era resa necessaria a causa di alcune criticità emerse durante l'esecuzione degli interventi, imprevedibili all’epoca della redazione del progetto originario.

Le criticità hanno costretto Anas a redigere una perizia di variante che tenesse conto della necessità di modificare alcune delle attività previste nel contratto e di intervenire con lavorazioni aggiuntive, la cui approvazione è avvenuta a marzo 2019 e congiuntamente è stata concessa la proroga per ultimazione dei lavori a settembre 2019.

La perizia di variante è stata redatta ed approvata a causa di criticità emerse che riguardano il sistema di drenaggio delle acque, interferenze di sottoservizi localizzate in più punti, instabilità della via di fuga dalle gallerie (che necessita di importanti consolidamenti) e adeguamento di tutti i cavi elettrici alla normativa in materia subentrata nel 2018.

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova rete di drenaggio contro lo sversamento accidentale di liquidi infiammabili in galleria, l’adeguamento delle vie di fuga, la sostituzione delle lampade con LED a risparmio energetico, il rifacimento dell’illuminazione di sicurezza, l’installazione di una nuova cabina elettrica attrezzata, rifacimento dei cablaggi aerei, interrati ed esterni, realizzazione di un nuovo impianto antincendio con installazione di termocamere, installazione di un nuovo impianto di ventilazione, realizzazione dell’impianto di telefonia con colonnine SOS e l’impianto di diffusione sonora in galleria, installazione di pannelli a messaggio variabile e di telecamere. Connessione di tutti i sistemi tramite fibra ottica.

I lavori aggiuntivi contemplati nella perizia di variante approvata incrementano il costo complessivo dell’intervento di circa 480 mila euro.

Secondo quanto evidenziato da Anas i lavori termineranno completamente, con la rimozione del semaforo durante la notte, entro fine anno.