Domani in edicola il primo numero del “Corriere di Saluzzo” firmato dal nuovo direttore, Alberto Gedda

Il passaggio di consegne alla Direzione del CorSaluzzo: da sinistra Lorenzo Francesconi e Alberto Gedda - FOTO MAURO PIOVANO - PER GENTILE CONCESSIONE DEL GRUPPO FB "SALUZZO, SOLO FOTO"

Il “Corriere di Saluzzo” in edicola domani, 5 settembre 2019, sarà il primo numero firmato dal nuovo direttore del settimanale diocesano saluzzese, Alberto Gedda.

65 anni, Gedda ha assunto la direzione del giornale raccogliendo il testimone da Lorenzo Francesconi, nominato da Monsignor Cristiano Bodo direttore responsabile a partire dal primo numero del 2018.

L’avvicendamento alla guida del settimanale si era reso necessario in seguito al pensionamento di Mario Banchio: raggiunto il traguardo, Banchio era stato temporaneamente sostituito da don Mariano Tallone e, poi, da Francesconi.

“20 mesi in prima squadra”: così recita il “fondo” pubblicato sul Corriere del 28 agosto col quale Francesconi ha annunciato la fine del suo mandato alla Direzione.

“Dalla prossima settimana lascerò la guida del giornale nelle mani esperte del giornalista Alberto Gedda.

Nel gennaio 2018 Monsignor vescovo mi propose di sedere sulla panchina della ‘prima squadra’ per guidare il giornale nel quale lavoro da professionista da oltre trent’anni.

Come spesso capita agli allenatori che da anni operano in una società, il richiamo del ‘settore giovanile’ è troppo forte e ho deciso di declinare l’offerta, chiedendo di rimanere comunque in questa famiglia e tornare a svolgere le vecchie mansioni.

Tornerò, quindi, al mio lavoro di giornalista sul campo scrivendo nelle pagine interne, mettendomi come sempre al servizio del giornale e del nuovo direttore”.

Gedda, giornalista professionista, dopo aver esordito proprio al Corriere di Saluzzo, vanta un’esperienza da oltre quarant’anni nel campo del giornalismo, sia cartaceo, che radiofonico e televisivo.

Lo stesso giornalista, nelle scorse settimane, ha ripercorso (ed affidato ad un “post” Facebook”) le tappe della sua carriera, con le rubriche “Montagne”, “Tg Leonardo”, le “Storie” del Tg2, “Sì Viaggiare”, “Tutto il bello” del Tg2, “Bell’Italia”, “Petrarca” al TgR, il giornale radio (Radiodue e Radiotre, Sat 2000) le collaborazioni con l’Unità, Repubblica, La Stampa, Stampa Sera e con le case editrici Scarabeo e Dardo (e 15 libri editi), le riviste “Bell’Italia” e “In Viaggio”, tanti uffici stampa, senza tralasciare i primissimi esordi: i giornalini scolastici, degli scouts e poi proprio il Corriere di Saluzzo.

Quel CorSaluzzo che da domani tornerà ad avere la sua firma, come direttore responsabile.

Ad Alberto Gedda i migliori auguri di buon lavoro anche da tutta la redazione di Targatocn.it.