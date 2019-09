Dopo 20 mesi, finalmente si sistema la facciata del palazzo della Provincia

Buone notizie per la sistemazione della facciata del palazzo della Provincia in corso Nizza a Cuneo, transennata da parecchio tempo. Con un ribasso del 27,80% sulla base del prezzo a base d’asta di 112.957 mila euro (iva compresa) la ditta Dgs Costruzioni Artigiane di Mondovì ha vinto l’appalto per i lavori di verifica e messa in sicurezza delle facciate.

I lavori sono stati quindi assegnati a 88.579 euro. Saranno parzialmente rimosse le lastre in pietra e verranno messe in sicurezza di quelle che rimarranno: angoli, marca piano e quelle in marmo dei portici che saranno assicurate con borchie in metallo, come già effettuato per alcune piastrelle malferme perchè usurate dal tempo e dalle intemperie.

Nell’ambito dell’intervento sono previsti lavori di pulizia e abbellimento degli stemmi e della scritta “Amministrazione provinciale” che dovranno mantenere le attuali caratteristiche per ragioni storiche poiché l’edificio risale agli anni Cinquanta.

Le buste del bando sono state aperte lunedì 2 settembre. 10 le ditte edili invitate a partecipare.

Il problema della facciata del palazzo tra corso Nizza e corso Dante si era manifestato l’anno scorso, nella tarda serata di domenica 21 gennaio 2018, quando si era staccata una lastra di pietra dalla facciata dell’edificio sul lato di corso Dante. Nessun danno a persone o auto, ma ne è derivata una verifica generale sulla tenuta del rivestimento per tutti i lati del palazzo. Molte piastrelle sono già state stabilizzate e fissate all’intonaco del muro con borchie in metallo da parte di una ditta specializzata, ma ora si procederà con la messa in sicurezza di tutto l’edificio.