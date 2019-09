Gli alpini ricordano Chierotti partecipando alla “Festa dei ragazzi” di Arma di Taggia

Si è svolta in Piazza “Tiziano Chierotti”, sul lungo mare, la manifestazione “La festa dei Ragazzi”, organizzata dal Comune di Arma di Taggia e dedicata ai bambini e alle famiglie, con stand di diverse organizzazioni, laboratori dimostrativi e pratici.



In tale occasione, e per il secondo anno consecutivo, il 2° Reggimento alpini dell’Esercito, unità della quale faceva parte il Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, caduto in Afghanistan il 25 ottobre 2012, ha allestito una mostra di materiali e mezzi tattici in dotazione alle Truppe Alpine.



Particolare risalto è stato dato all’attività Meteomont, attraverso l’esposizione di equipaggiamenti e materiali specialistici utilizzati dalle squadre di alpini che, quotidianamente, operano per il rilevamento delle condizioni del manto nevoso e si occupano di sicurezza in montagna. Il personale addestrato a operare anche in condizioni meteo estreme e su ogni tipo di terreno ha potuto mostrare ai visitatori come la conoscenza dell’ambiente in cui si opera e la grande tradizione ed esperienza delle Truppe Alpine siano elementi di primaria importanza per vivere la montagna con rispetto e in sicurezza.



Con l'ausilio del CAI di Bra (CN) gli uomini e le donne del "Doi" hanno quindi allestito una palestra di arrampicata dove, con due istruttori militari di alpinismo, i cittadini hanno potuto cimentarsi con corde, rinvii e moschettoni toccando con mano parte dell’addestramento degli alpini.