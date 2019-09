Medici di famiglia incontrano i cittadini: ad Alba e Santo Stefano Belbo le prime tappe del tour nazionale Fimmg

Al via ieri dalla provincia di Biella, proseguirà oggi attraverso le Langhe il tour di #AdessoBasta, l'evento itinerante col quale la Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG) intende ascoltare le esigenze dei cittadini italiani che sono anche, tutti, assistiti e pazienti dei medici di medicina generale; questo per poter avanzare al Governo del Paese richieste che tengano in considerazione i reali bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione.



A bordo di un camper, la FIMMG, capitanata dal segretario generale nazionale Silvestro Scotti, toccherà, in questa prima fase, 15 città in 30 giorni di viaggio percorrendo ben 1.800 chilometri.



Oggi, mercoledì 4 settembre, dalle 9 alle 13, il camper di #AdessoBasta sarà in piazza del Duomo ad Alba, dove alle 12 il segretario Scotti verrà ricevuto dal sindaco Carlo Bo.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 il camper dei medici di famiglia farà invece tappa in piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo, dove è invece annunciata la presenza dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.



Cosa chiede la FIMMG? "Noi chiediamo che il medico di famiglia non sia lasciato solo e a mani nude – spiega il segretario regionale dell’organizzazione, Silvano Venesia –. Chiediamo che sia rinforzato nel personale di studio dedicato e preparato, nel personale infermieristico, ma anche in altre figure come per esempio il riabilitatore. Abbiamo una popolazione in crescita di età e di disabilità. Inoltre, chiediamo nuove tecnologie: nei piccoli centri abbiamo bisogno di avere diagnostica di primo livello e di avere la telemedicina. Perché fare spostare la gente quando invece possiamo spostare i dati attraverso la tecnologia? Negli studi di famiglia è necessario poter eseguire anche diagnostica di primo livello, elettrocardiogrammi, spirometrie ed ecografie. Anche con refertazioni specialistiche attraverso la telemedicina".



Infine, Venesia rivolge il proprio appello al mondo della politica: "La politica deve volgere lo sguardo sul territorio e verso di noi. Siamo coscienti che il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è insufficiente e quindi chiediamo alla politica centrale un'attenzione particolare nella prossima finanziaria. Ovvero si devono cercare risorse al di fuori del fondo sanitario nazionale. Noi siamo liberi professionisti e lavoratori autonomi, perché non si punta sulla capacità di autonomia professionale di una categoria che ha dei compiti di salute pubblica. Siamo per eccellenza l'interno ed esterno del sistema e se si guardano i bilanci delle Asl la voce di spesa maggiore è sull'esternalizzazione dei servizi. Sono convinto che in questo la politica regionale, nelle figure del governatore Cirio e dell'assessore alla Sanità Icardi, possa essere una nostra alleata".