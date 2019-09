Parco del Castello di Racconigi, il sindaco Oderda: “Manutenzioni che latitano e attività culturali azzerate, vogliamo risposte” (VIDEO)

“Iniziative e attività culturali al Parco del Castello di Racconigi: azzerate. Le manutenzioni latitano”. È forte il grido di allarme del sindaco Valerio Oderda per difendere un bene prezioso per il suo comune e, di fatto, per tutta la Regione.

Il gestore è il Polo Museale del Piemonte.

Il parco, che nel 2010 venne definito “Più bello d’Italia” è stato riaperto parzialmente a inizio giugno dopo 10 mesi di chiusura per la caduta di un albero. Tante sono state le iniziative popolari con manifestazioni, flash mob e l'apertura della pagina facebook “Ridateci il parco del Castello di Racconigi”.

Guarda l'intervista video al sindaco Oderda:

“Continuano e perdurano i problemi nella gestione del Polo Museale – dichiara il primo cittadino -. L'intervento sul parco è stato veramente limitatissimo. Non solo andiamo male dal punto di vista operativo. Manca veramente la volontà di promuovere culturalmente questa struttura che è stata sempre un punto di forza del nostro Castello”

“Il parco è aperto in modo marginale – conclude Oderda -. Noi veramente chiediamo risposte che purtroppo non competono al nostro ente. Come Comune ci diamo disponibili a immaginare anche delle soluzioni gestionali per dare di nuovo il valore assoluto che questa struttura ha e merita”.