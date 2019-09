Si dimette Anita Bonansea, presidente della Pro loco Paesana: si cerca una nuova guida per l’Associazione turistica

Anita Bonansea, 21enne presidente della Pro loco Paesana, ha rassegnato le proprie dimissioni.

La giovane, da gennaio 2019, è alla guida del massimo Ente organizzativo del paese. Era succeduta a Gianfilippo Chiri che, al termine del 2018, aveva rassegnato le dimissioni, alla vigilia della campagna elettorale per le Comunali del 26 maggio, quanto è stato eletto consigliere comunale di Paesana.

Chiri, tuttavia, in questi mesi non ha mai fatto venir meno il suo appoggio, continuando a seguire l’Ente anche come Amministratore comunale, in virtù anche delle sue deleghe a Turismo, Sport e Tempo libero.

In Municipio non sono ancora giunte le dimissioni della Bonansea. Tuttavia, il presidente della Pro loco ci ha confermato personalmente la sua decisione. I motivi? “Principalmente – le parole del presidente dimissionario – sono legati ai miei studi, che mi impegneranno per i prossimi 3 anni ed essendo a Torino risulterebbe difficile seguire tutto”.

Nel frattempo, i vertici dell’Associazione turistica sono stati ricevuti in Municipio (presenti i consiglieri comunali Chiri e Casale), al termine della stagione organizzativa estiva. “L’Amministrazione comunale – spiega la Bonansea – ci ha ringraziato per l’impegno, nonostante la giovane età, e per quanto siamo riusciti a portare a termine.

Hanno appoggiato la nostra scelta di concentrarci sugli eventi più importanti, proprio per capire il funzionamento del tutto. Spero che il prossimo anno il calendario sia più ricco”.

Il sindaco Emanuele Vaudano, invece, attende l’insediamento del nuovo direttivo per incontrare i nuovi vertici associativi.

Cosa succederà ora ai vertici della Pro loco? Sono al vaglio i diversi scenari possibili. L’attuale direttivo rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio, per poi indire nuove elezioni? O verrà nominato un presidente “pro tempore” per l’approvazione del bilancio, prima delle elezioni?

Al momento non si apprende la linea che verrà intrapresa, prova ne sia che non è ancora stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio direttivo.

Sul successore di Anita Bonansea, intanto, il presidente dimissionario ci ha confermato che si sta ricercando, all’interno dell’attuale gruppo, una figura che si renda disponibile ad accollarsi l’onere. Il nome del futuro presidente potrebbe essere quello di Alessandra Mattio, già membro dell’attuale Direttivo.

All’interno della “squadra” della Pro loco, come anticipato proprio da Chiri, dovrebbero registrarsi, nei prossimi mesi, anche delle “new entry” di persone che si sono dette disposte ad aiutare l’attuale gruppo di giovani.