Torino Spiritualità porta ad Alba le (Dis)Armonie: al via la settima edizione

È stata presentata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, la settima edizione di Torino Spiritualità ad Alba: un lungo percorso sulle tracce dell’armonia, costituente essenziale di questo mondo, a cui l’uomo tende da sempre, e ci invita ad interrompere le nostre occupazioni per riflettere, una volta tanto, sull’inutile.

È il sano otium, momento di digiuno da impegni e faccende quotidiane, dedicato al puro e semplice pensare: solo sospendendo per un istante l’ossessione dell’utilità da dare al nostro tempo è possibile andare oltre al comune limite delle singole esistenze per intravedere le armonie e le disarmonie che ci circondano, per indagare in profondità dentro e fuori di noi, per farsi delle domande in un mondo che non sembra capace che di dare semplici e banali risposte.

“L’Associazione Intonando, che da sempre si prende cura di questo festival culturale, continua a credere nel valore della sosta, quella intelligente, ristoratrice, in grado di dare senso e nuovi sguardi al nostro cammino di vita – dichiara il presidente dell’Associazione “Intonando” Francesco Cordero –. Molte le novità che caratterizzeranno questa 7a edizione. Innanzitutto le camminate letterarie organizzate in collaborazione con la famiglia Ceretto e la libreria “Paesi tuoi” di La Morra che arricchiscono il programma con un momento letterario consumato in un ambiente di bellezza unico quali sono i paesaggi di Langa. Ci tengo inoltre a sottolineare la costante presenza di Vito Mancuso, un fedelissimo e autorevole voce di questo festival. Infine, la grande novità di quest'anno è rappresentata dalla prestigiosa presenza del maestro Uto Ughi che chiuderà il festival con una conversazione sulla dimensione artistica dell'esistenza e l'ascolto di alcuni brani eseguiti con i suoi prestigiosi violini. Uno splendido cameo a corollario di questa edizione che ci auguriamo trovi sempre nel pubblico l'entusiasmo riservato a questa manifestazione sin dal suoi esordi”.

Quindi Francesco Zabaldano, dell'associazione Intonando, che ha curato il programma albese. "Abbiamo scelto un titolo che condensa l'anima di questa edizione: (Dis)Armonie, mettendo insieme i due opposti, con un collegamento diretto con il tema di Torino Spiritualità, "Ad infinita notte". Citando De Andrè, Zabaldano ha quindi snocciolato gli appuntamenti in calendario, leggendo anche una lettera dell'attore Paolo Tibaldi, impossibilitato a partecipare.

La parola è passata quindi ad Armando Bonaiuto, curatore e ideatore di Torino Spiritualità: "Abbiamo scelto di dedicare questa edizione alla notte, nella sua ambivalenza, partendo dal frammento di un verso di William Blake, che contiene questa ambivalenza e la disarmonia che dà il titolo all'appendice albese".

A chiudere il giro di tavolo, il vicesindaco Emanuele Bolla, che ha elegantemente ringraziato chi ha dato avvio al progetto, l'ex sindaco (ora il consigliere regionale di minoranza) Maurizio Marello, insieme all'ex assessore alla Cultura Fabio Tripaldi e alla presidente dell'Ente Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Liliana Allena.

"C'è davvero bisogno di speranza e di giorni più armonici: il caos, oggigiorno, sembra essere non solo interpersonale, citando il tema dell'incontro con il professor Revelli, ma - guardando all'attualità - appare tale anche a livello istituzionale e sociale. È e sarà un piacere continuare a essere al fianco di questo evento, che si chiuderà con un gradito ritorno del maestro Uto Ughi".

GLI INCONTRI

Mercoledì 18 settembre, ore 21, Teatro Sociale G. Busca – Alba

LA NOTTE DELLE RELAZIONI, incontro con il Professore MARCO REVELLI

La nostra società si presenta come tutt’altro che armonica: divisioni sociali, conflitti personali, discriminazioni e incomprensioni a tutti i livelli ci avvicinano all’orizzonte del caos interpersonale. Bisogna capire che cosa crea questo buio che ha fagocitato la sfera delle relazioni con l’esterno per tentare di ritrovare un ordine che regoli i rapporti con l’altro.

Sabato 21 settembre, ore 18, Cortile della Maddalena - Sala Beppe Fenoglio, via Vittorio Emanuele 19, Alba

SPOKEN WORD, incontro con la poesia, ospite FRANCESCO DEIANA

La poesia è medicina: la sua parola è catartica, espressione schietta dell’esperienza. La spoken poetry è proprio la poesia della parola, del parlato: non esiste solo su una pagina scritta, ma nasce per essere -come in origine - connessione e condivisione tra il poeta e il suo pubblico, strumento per capire e affrontare la vita.

Martedì 24 settembre, ore 21, Cortile della Maddalena - Sala Beppe Fenoglio, via Vittorio Emanuele 19, Alba

L’ARMONIA DELLA VITA, incontro con ERICA FRANCESCA POLI, psicoterapeuta

Le scienze - tutt’altro che aride - ci aiutano a cogliere la bellezza, ci mostrano il miracolo dell’esistenza e della vita, ci permettono di comprendere le relazioni e le connessioni dell’uomo con sé stesso, dell’uomo con gli altri e dell’uomo con l’ordine della vita. Sono uno dei mezzi per inserirci nella rete del cosmo, trovare un posto nell’infinità dell’esistenza e scoprire la dimensione del nostro agire nel mondo.

Venerdì 27 settembre, ore 21, Teatro Sociale G. Busca – Alba

L’EQUILIBRIO DEL COSMO, incontro con VITO MANCUSO, teologo

Interrogandosi sulla bellezza si ricerca nell’universo un senso che ne possa spiegare la perfezione: è quel kósmos che significa innanzitutto ‘ordine’. L’armonia sembra la base su cui fondare ogni certezza, ma lo sguardo più attento intravede l’imperfezione che c’è anche in essa, l’asprezza con cui suona. È la legge dell’equilibrio naturale che bilancia la perfezione con l’imperfezione, il bello con il brutto, l’armonia con la disarmonia.

Venerdì 11 ottobre, ore 21, Santuario della Natività di Maria Santissima – Mussotto d’Alba

DIRE, FARE, RACCONTARE, reading a cura di PAOLO TIBALDI

Ovunque ci sia una società umana, lo spirito irrefrenabile di raccontare si manifesta: sotto gli alberi, nei piccoli villaggi, sui palchi dei teatri, nelle metropoli internazionali, in aperta campagna, attorno al tavolo di una cucina. La notte è magnifica per ascoltare storie. Verrà proposta una verticale di racconti letti ad alta voce con l’intento di trattare il tema di questa edizione dal punto di vista puramente letterario, attraverso le vicissitudini di alcuni personaggi e del loro destino più o meno aggraziato, narrato dalle penne di diversi autori. La notte con le sue metafore - l’armonia nelle sue forme e avversità.

Lunedì 21 ottobre, ore 21, Teatro Sociale G. Busca – Alba

LA FORMA DELL’ESISTENZA, incontro-conversazione, anche attraverso l’incanto della sua musica, con il Maestro UTO UGHI e Sandro Cappelletto

Ricreando la perfezione della natura nell’espressione artistica, l’uomo cerca di avvicinarsi e di unirsi ad essa; quando invece rivolge lo sguardo al proprio interno, viene annebbiato dal caos dell’esistenza. Questo conflitto si risolve solo nell’equilibrio della manifestazione artistica, che compendia quelle due forze nella propria traduzione della vita. In collaborazione con l’Associazione Culturale Toscanini di Savigliano nell’ambito della manifestazione "La santità sconosciuta - Piemonte terra di Santi" e con il sostegno dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

LE CAMMINATE

Sabato 14 settembre, ore 16, Cappella del Barolo alle Brunate di La Morra

LA CAPPELLA DEI COLORI, concerto d’archi del QUARTETTO LES FAUVES e letture d’attore a cura di PAOLO TIBALDI

Nella morbida tavolozza delle Langhe, tra i verdi, gli ocra e i rossi di campi e vigneti, spiccano le tinte vivaci della Cappella del Barolo alle Brunate di La Morra, piccola e meravigliosa gemma decorata dagli artisti Sol LeWitt e David Tremlett su commissione della famiglia Ceretto. Qui, davanti alle pareti policrome, il concerto d’archi del Quartetto Les Fauves (Gianluca Allocco, violino, Marco Chiavazza, violino, Mattia Sismonda, viola, Marco Allocco, violoncello), accompagnato dalle letture d’attore di Paolo Tibaldi, rende omaggio ai segreti del colore, in un appuntamento che celebra i vent’anni di quest’opera d’arte a cielo aperto. A seguire, i festeggiamenti continuano con l’aperitivo offerto dalle Cantine Ceretto.

Accesso gratuito, previa prenotazione a: info@intonando.com. Posti limitati. Si segnala che non è consentito parcheggiare nei pressi della Cappella. Dalle 15.30 è disponibile un servizio gratuito di navette in partenza da La Morra (piazza Vittorio Emanuele) ogni 10’. A piedi, la Cappella è raggiungibile da La Morra in circa 30’.

Domenica 22 settembre, ore 16, La Morra

IL SENTIERO DELLE PAROLE, camminata con letture di ROBERTA FORNIER dalle pagine di PRIMO LEVI

Le riflessioni profonde di un grande testimone del ‘900 sull’uomo, il male, il lavoro, la scienza, l’armonia. Camminata organizzata dall’Associazione La Morra Eventi & Turismo in collaborazione con Torino Spiritualità ad Alba, libreria Paesi Tuoi e Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Primo Levi. Costo di partecipazione: 10 euro. Ritrovo: Ufficio Turistico La Morra. Al termine della camminata verrà offerto un bicchiere di vino della Cantina Comunale di La Morra. Prenotazione obbligatoria: info@lamorraturismo.it - tel. 0173/500344.

Ingresso incontri: 6 euro. Ingresso dialogo con Uto Ughi: 10 euro. Ingresso reading gratuito. Per la partecipazione alla camminata alla Cappella del Barolo, scrivere a info@intonando.com. Biglietto non rimborsabile. Info: info@intonando.com. Prevendita da domani, giovedì 4 settembre. Biglietteria ad Alba, Libreria San Paolo - via Vittorio Emanuele II, 30/A (tel. 0173/363679), Cooperativa Libraria La Torre - via Vittorio Emanuele II, 19/G (tel. 0173/33658). Biglietteria a Torino, il Circolo dei lettori - via Bogino, 9.