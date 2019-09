"YESS on Tour": amministratori e giornalisti del territorio saluzzese portano "sulla strada" le politiche giovanili"

YESS 2.0 è un progetto di politiche giovanili finanziato dal Bando Giovani 2017 della Compagnia di Sanpaolo, che ha proseguito le attività già intraprese nella precedente progettualità per consentire ai ragazzi già coinvolti di acquisire maggiori competenze di partecipazione e di cittadinanza attiva e perfezionare la cura del processo di team-building, per accompagnare il gruppo giovanile territoriale alla realizzazione di un evento intercomunale costruito in forma partecipata.

Alle ore 10 del 5 ottobre 2019 partirà da Saluzzo YESS on TOUR, un bus sul quale si ritroveranno amministratori, giornalisti e decisori con l'obiettivo di incontrare, conoscere e condividere le iniziative locali e avviare una riflessione sulle politiche giovanili del territorio.

YESS on TOUR toccherà i 5 Comuni coinvolti: Saluzzo, Savigliano, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Manta. Ogni tappa del tour prevede la realizzazione di una performance che coinvolgerà, oltre ai partecipanti, anche un pubblico locale al fine di aumentare la consapevolezza del valore già attivo nei Comuni di residenza.

Il bus sarà animato da coordinatori territoriali coadiuvati da una rappresentanza dei giovani locali e svolgerà una funzione di raccordo tra le realtà limitrofe per offrire ai decisori una veduta più ampia possibile della situazione attuale e delle possibili interazioni future nell’ambito delle politiche giovanili sui nostri territori.

Paolo Caraccio (coordinatore del progetto): "Sentivamo il bisogno di condividere uno scenario territoriale dell’attivismo giovanile che troppo spesso è conosciuto solo parzialmente e si ricompone solo nelle teste dei tecnici. Allo stesso tempo avevamo la netta sensazione che il dinamismo e la vivacità del mondo giovanile non potessero essere narrati solo attraverso sterili relazioni scritte. L’accompagnamento ed il lavoro in collaborazione con Fabio Ferrero ed i formatori del Social Community Theatre ci hanno convinto che YESS on TOUR potesse essere l'occasione per sperimentare una modalità di restituzione progettuale audace, ma più coinvolgente ed efficace al fine di porre le basi per una riflessione collettiva sulla partecipazione giovanile allo sviluppo delle comunità locali. Alla giornata è prevista la partecipazione degli amministratori locali, dei tecnici dell’ASL CN1 coinvolti nel percorso del “CANTIERE ADOLESCENTI” e dei rappresentanti della Compagnia di S. Paolo e delle fondazioni bancarie locali (CRC, Cassa di Risparmio di Savigliano e Cassa di Risparmio di Saluzzo). Il bus sarà di ritorno a Saluzzo nel tardo pomeriggio dove, presso la Sala degli Specchi della Fondazione Amleto Bertoni, si animerà un confronto collegiale tra i partecipanti con l'obiettivo di porre le basi strategiche per la pianificazione delle attività future sul tema delle politiche giovanili. Tra gli obiettivi principali dell’evento vi sono infatti la restituzione degli esiti dei processi sostenuti, la rappresentazione il più fedele possibile dell’esistente e la proiezione delle possibili future collaborazioni territoriali".

YESS 2.0 è stato immaginato dal Consorzio Monviso Solidale (l’ente gestore che riunisce i 56 Comuni del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese) come una compensazione all’assenza di una politica generalizzata sui temi del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani, che chiedono di incontrarsi tra pari per sperimentare e sperimentarsi insieme nella promozione reciproca di idee, sogni e progetti, YESS 2.0 ha accompagnato e motivato i ragazzi alla partecipazione e all'aggregazione, attraverso un approccio multidisciplinare che unisce educazione non formale, teatro, esplorazione del territorio in una modalità residenziale, l’accompagnamento di prossimità dei gruppi territoriali locali; ha dato loro la possibilità di realizzare percorsi di benchmarking sul territorio piemontese con realtà più organizzate come lo Spazio Camera di Torino dedicato alla fotografia e il Bunker, oltre a visitare eventi di carattere nazionale come Paratissima e il festival Nexst e conoscere organizzatori e macchina organizzativa.

A Saluzzo presso lo Spazio Giovani è stato inoltre organizzata una data con Tournée da bar, una delle più interessanti esperienze culturali teatrali italiane degli ultimi anni.

La titolarità del Consorzio Monviso Solidale e la conseguente trasversalità di impiego degli operatori (educatori e assistenti sociali) coinvolti nelle azioni educative hanno inoltre favorito l’integrazione puntuale di soggetti socialmente svantaggiati nei percorsi progettuali.