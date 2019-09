Rientrato a casa il pensionato albese scomparso nel giugno scorso da Frabosa Soprana

Agostino Amerio è vivo e sta bene. Questa mattina, mercoledì 4 settembre, il 70enne albese, allontanatosi dalla sua abitazione di Alba nel giugno scorso e che da allora non aveva più dato proprie notizie (qui il nostro ultimo aggiornamento), ha fatto ritorno nella sua seconda di casa di Mondagnola, la frazione di Frabosa Soprana nella quale era stato visto l’ultima volta lo scorso 25 giugno.



I carabinieri di Comandi di Alba e Mondovì lo cercavano dal 4 luglio, da quando la moglie, preoccupata per l'eccessivo protrarsi della sua assenza, avevano presentato formale denuncia di scomparsa presso la stazione albese dell’Arma.



Dopo mesi di silenzio e di ricerche, il pensionato ha invece fatto ritorno presso la villetta di montagna nella quale non era nuovo riparare per brevi periodi e in questi minuti si trova presso la caserma di Frabosa Soprana, per la definizione degli adempimenti necessari all’archiviazione della denuncia di scomparsa.



La notizia, attesa con trepidazione dalla famiglia, riscontra le evidenze cui erano intanto arrivate le indagini condotte dagli stessi Carabinieri, che nelle ultime settimane avevano escluso la possibilità che l’uomo fosse stato vittima di un incidente durante in escursione in montagna, mentre diversi indizi facevano pensare a un suo allontanamento volontario oltre il confine con la Francia, al punto che l’attività di ricerca era arrivata a coinvolgere la polizia d’Oltralpe.

Stamattina il ritorno dell'uomo, che mette fortunatamente fine alla vicenda.