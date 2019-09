Scontro tra moto e auto in corso Francia a Cuneo, donna 30enne portata al Santa Croce di Cuneo

Incidente in corso Francia poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 4 settembre, nei pressi della Vegom in direzione Borgo San Dalmazzo.



A scontrarsi un’auto e un motociclo guidato da una donna di circa 30 anni. La donna è stata portata all’ospedale Santa Croce di Cuneo per accertamenti. Stando alle prime informazioni la donna sarebbe in stato di gravidanza.



Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto é intervenuta la polizia locale di Cuneo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità oltre all’equipe medico sanitario del 118.