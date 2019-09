Il commento di Beppe Ghisolfi dopo la nasciata del "Conte bis", il governo PD-M5S

È nato il nuovo governo 5 Stelle-Pd.

Abbiamo chiesto a Beppe Ghisolfi, giornalista e vicepresidente europeo delle Casse di risparmio, un suo commento.

"Credo che i problemi del nostro Paese siano enormi ed un Governo sia preferibile ad una situazione di incertezza ,sempre determinata da nuove elezioni. D’altra parte votiamo un Parlamento proprio perché all’interno si trovino soluzioni senza andar dietro ai sondaggi che variano ogni settimana".

Come spiega e cosa significa il calo dello Spread?

"Significa pagare meno interessi sul debito pubblico .E quindi un notevole risparmio. I mercati (coloro che ci prestano i soldi) si sentono più tranquilli con partiti europeisti e meno con gli altri.

Evidentemente le continue dichiarazioni contro l’Europa e contro l’euro non incontrano il gradimento dei nostri creditori.

Non dimentichiamo che ogni giorno per il rinnovo dei titoli in scadenza ,per gli interessi e per il nuovo debito ci serve un miliardo di euro".

Quindi lei preferisce questo Governo rispetto al precedente?

"No, non io. Io sto parlando delle preferenze dei “mercati“ non delle mie. Le mie le tengo per me. Spread e mercati sono importanti perché condizionano la nostra vita.

Consiglio vivamente la lettura di queste voci presenti nel mio ultimo libro “Lessico finanziario" edito da Aragno".

Ma almeno su Conte può esprimersi?

"Sicuramente un ottimo presidente. Competente, garbato e apprezzato in Europa e nel mondo. Persino Trump lo ha elogiato. Non vuole che lo elogi io?".