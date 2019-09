Rimedi naturali per la stitichezza del neonato

Può capitare che anche i bambini molto piccoli soffrano di stitichezza. Si tratta di un disturbo fisiologico dovuto a fattori naturali e quindi i neogenitori non devono preoccuparsi più di tanto. Con il passare del tempo, tutto torna alla normalità.

Se però la stipsi persiste oltre i 4 giorni, si può fare qualcosa per aiutare il bambino. Nel caso di un neonato, il ricorso da fare ai farmaci deve esser sempre minimo, motivo per cui conviene sempre provare con alcuni rimedi naturali quando si tratta di stitichezza e difficoltà a evacuare. Altri rimedi e consigli per mamme e bambini sono su www.portalebimbo.it il sito tutto sui bambini

Massaggi sul pancino

I massaggi al pancino del bambino possono sembrare poco utili, ma nel suo caso lo sono molto. La ragione è legata al fatto che l’intestino dei bambini piccoli non è ancora formato del tutto e la sua efficienza quindi è limitata. Per facilitare l’evacuazione, bastano dei delicati movimenti circolatori all’altezza dell’ombelico.

Cambiare formula

La stipsi nei neonati è più frequente in quelli che sono allattati principalmente con latte artificiale. Se il bambino piange e si dispera tutto il giorno per colpa della stitichezza, si può sentire il pediatra e valutare con lui un cambio della formula.

Attenzione all’alimentazione

Nonostante quanto detto nel paragrafo precedente, la stitichezza può verificarsi anche nei neonati allattati al seno. In questo caso, meglio fare attenzione all’alimentazione. Per aiutare il bambino a superare questo momento di difficoltà, la mamma dovrebbe variare la sua alimentazione e assumere più alimenti ricchi di fibre.

Usare un sondino

Esistono anche dei sondini per la stimolazione anale dei neonati. Si tratta di sottili cannule in silicone che aiutano l’evacuazione in caso di stitichezza. Si tratta di un disturbo che può colpire i neonati che non hanno ancora la piena padronanza del corpo. I bambini appena nati possono avere delle feci pronte da evacuare e anche morbide, ma non riescono perché non sanno rilasciare il muscolo dello sfintere.

Integratori alimentari

Quando un neonato che viene allattato con latte artificiale, non riesce a evacuare per più di 4 giorni consecutivi, è il caso di valutare con il pediatra l’introduzione di integratori alimentari. Si fanno assumere quelli a base di lattulosio, una sostanza contenuta nel latte naturale prodotto dalla mamma che ha la funzione di stimolare la peristalsi intestinale.

Anche per questo motivo, si consiglia di persistere almeno fino ai 6 mesi con l’allattamento naturale e di non interromperlo del tutto in favore di quello artificiale. L’intestino dei bambini non allattati al seno potrebbe impiegare diversi mesi a formarsi del tutto altrimenti.

Microclismi al miele

Un altro rimedio del tutto naturale che si prescrive ai neonati con problemi di stitichezza è il microclisma, spesso al miele. La loro funzione è quella di ammorbidire le feci e facilitare così la loro espulsione. Meglio però non esagerare perché il bambino non deve abituarsi ad avere un aiuto per evacuare ma imparare a farlo in autonomia.